A kapuskirály Szkopjéból repült a zágrábi csatatérre

Sterbik „tanár úr” a saját profizmusát látja megtestesülni Rodrigo Corralesben. A szerb, spanyol és magyar útlevéllel is rendelkező, a közelmúltban visszavonult „kapuskirály” szerint minden az agyban dől el a pályán, ahol méltó utódokra talált veszprémi követői, Corrales és Cupara képében.

Sterbik Árpád, aki világ-és Európa bajnokként, négyszeres BL-győztesként, 120-120 szerb-, illetve spanyol válogatottsággal a háta mögött vonult vissza, és lett a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának kapusedzője, saját profizmusát látja megtestesülni a spanyol Rodrigo Corrales gyarapodó tudásában és alázatos hozzáállásában. Úgy látja, hogy a 30 éves kapus, aki hozzá hasonlóan Barcelonát is megjárta, és tavaly a PSG kötelékéből kilépve lett az „Építők” kézilabdázója, egyre javuló formában teljesíti a feladatát; sorozatban három BL-mérkőzésen, két győztesen és egy vesztesen is jelesre vizsgázott. Sterbik „tanár úr” szerint csak a közönségkedvenc spanyol profin múlik, hogy hány évig tudja még őrizni a helyét a világ legjobb kapusai között.

Három EB-győztes spanyol válogatott találkozása Veszprémben

A 2018-as horvátországi Európa-bajnokságon győztes spanyol kézilabda-válogatott három kapusa közül – mint egy kiscsoportos osztálytalálkozón – Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales és Sterbik Árpád is ott volt a Veszprém Arénában a szerda esti BL-mérkőzésen. Előbbi kettő játékosként, a tavaly visszavonult legenda pedig a vendégcsapatot legyőző Telekom Veszprém kapusedzőjeként. Barátság ide, közös múlt oda, a hamarosan 42 éves Sterbik Árpád érthetően csak a hazai csapatot erősítő Corrales elképesztő teljesítményének örvendezett, de elismerte, hogy Pérez de Vargas is kitett magáért. Kevesen tudják a kézilabdasport Zentán született nagyságáról, hogy két nagy tornán is éppen Pérez de Vargast, majd Corralest helyettesítve kellett beugrania.

Sterbik már a pályafutása vége felé járt, amikor a sors úgy hozta, hogy Jordi Riberának, a spanyol válogatott szövetségi kapitányának kétszer is őt, az aranytartalékot kellett csatába küldenie. A 2018-as horvátországi EB elődöntője előtt azért, mert Pérez de Vargas térdszalag-sérülés miatt harcképtelenné vált, egy évvel később viszont egy szürreális „üzemi baleset” következtében.

Történt ugyanis, hogy világbajnokságnak otthont adó kölni Lanxess Arénában a spanyolok edzése közben eldőlt a LED-fal, ami két játékosnak, Corralesnek és Aitor Arinónak is sérülést okozott.

A két beugrás közül az elsőre emlékezik szívesebben Sterbik, mert oroszlánrésze volt abban, hogy a spanyol válogatott a döntőbe jutott, ahol a svédek elleni hatgólos győzelmével az Európa-bajnoki győzelmet is kivívta.

Csak a játékra összpontosítva

Három éve még a Vardar kapusa voltam, amikor 24 óra leforgása alatt kellett a szkopjei otthonomból a zágrábi csatatérre érkeznem, így nem volt egyszerű feladat elkapni a fonalat, és úgy beállni a kapuba, mintha csak erre a napra készültem volna – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Sterbik Árpád, akit az EB után úgy emlegettek, mint aki megnyerte a trófeát Spanyolországnak.

– Már akkor is azt a kérdést feszegették, hogy miként tudtam néhány óra alatt ráállni az Európa-bajnokság hullámhosszára, büntetőket és ziccereket hárítani, és ezzel elbizonytalanítani az ellenfelet. A pályán eltöltött éveim alatt az agyamba vésődött, hogy teljesítmény csak akkor van, ha tiszta fejjel futok ki a pályára, nemcsak fizikailag, hanem idegileg is tökéletesen felkészültem a feladat megoldására.

Nem frázis, hanem a valóság: az élsportban szinte minden az agyban dől el. Kialvatlanul, a külső tényezők kizárása nélkül nem lehet a védésekre összpontosítani, együtt élni a játékkal és együttműködni a játékostársakkal.

– Hiába ugyanúgy labdajáték és csapatsport a foci és a kézilabda is, nálunk más a küzdelem lüktetése, így a 3-4 gólos hátrány ledolgozása sem megoldhatatlan feladat – állítja Sterbik. –Nagyon sok múlik ilyen helyzetekben a kapusokon, akiknek jó döntéseket kell hozniuk, emellett az ellenfelet elbizonytalanító védésekkel, pontos indításokkal és a társaik biztatásával hozzájárulniuk a sikeres fordításhoz. Ezt a tudást látom egyre gyakrabban felcsillanni Corrales játékában, de csak akkor vagyok igazságos, ha ezt a dicséretet kiterjesztem „Rodri” kapustársára „Cupira”, azaz a szerb Vladimir Cuparára, aki szintén mérkőzéseket tud eldönteni a bravúrjaival – hangsúlyozta befejezésül Sterbik Árpád, aki mindkét kapusát az anyanyelvén tudja megszólítani, ami már önmagában is óriási előnyt jelent a sportban.

