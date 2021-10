Hatalmas szexuális zaklatási botrány rázza meg az amerikai női labdarúgóligát

Az amerikai Nemzeti Női Labdarúgóliga (NWSL) összes hétvégi mérkőzését törölték, miután kiderült, hogy a North Carolina Courage vezetőedzőjét, Paul Riley-t több játékosa is szexuális zaklatással, valamint kényszerítéssel vádolta meg.

A Bloomberg azt írja, hogy a csütörtökön menesztett angol trénert az elmúlt egy évtizedben többször is érte már hasonló vád, 2015-ben a Portland Thorns csapatától is egy ilyen ügy miatt kényszerült távozásra. Most edzői engedélyét is azonnal felfüggesztették.

A Deutsche Welle arról is beszámolt, hogy a The Athletic Paul Riley több volt játékosával is felvette a kapcsolatot, akik őszintén vallottak az edző viselkedéséről. A 2016-ban visszavonult Sinead Farrelly például azt állította:

korábbi edzője őt és más játékosokat is arra kényszerített, hogy létesítsenek vele szexuális kapcsolatot. néhányuknak képeket is küldött, és voltak, akiket mentálisan és érzelmileg próbált manipulálni a játékidejükkel vagy a csapaton belüli pozíciójukkal.

A történtek nem maradtak következmények nélkül, ugyanis az NWSL biztosa, Lisa Baird lemondott tisztségéről, valamint Lisa Levine főtanácsos is távozott posztjáról.

Az Amerikai Labdarúgó-szövetség (USSF) elítélte a történteket, és leszögezte, mindent megtesz azért, hogy hasonló esetek többet ne fordulhassanak elő. A vádak miatt a FIFA is előzetes vizsgálatot indított.

(Borítókép: Lisa Baird. Fotó: Maxx Wolfson / Getty Images for the USOC / AFP)