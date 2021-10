Overdose trénerének tanítványa nyerte a Nemzeti Vágtát

A 14. Nemzeti Vágtát szerencsés csillagjegyben rendezték. Szombaton és vasárnap is verőfényes, inkább késő nyári, mint kora őszi időben peregtek a számok a Hősök terén frenetikus érdeklődés mellett. A szombati előfutamokat követték a vasárnapi döntők, de azok előtt még megcsodálhattuk a magyar specialitást, a pusztaötöst, majd a Győri Ördöglovasok – nagyrészt halálmegvető bátorsággal vágtató és elképesztő kunsztokat bemutató fiatal lányok – produkcióját.

A vasárnap délután első, nagy érdeklődésre számot tartó döntője a jótékonysági sztárfutam volt, benne öt remek színész lovassal vagy lovas színésszel, ahogy jobban tetszik. A mezőnyt Bács Péter, Sipos Imre, Nagy Ervin – a Kincsem filmbeli Blaskovich Ernő, aki szombaton nyilatkozott az Indexnek –, Széchenyi Krisztián és Barabás Kis Zoltán alkotta. Két és fél kör, azaz pont egy kilométer megtétele várt az öt lovasra, aki gerincvédőben és kobakban vágott neki a futamnak.

Barabás Kis Zoltán rajtja sikerült a legjobban, de aztán a kaszkadőri gyakorlattal is rendelkező Bács Péter tört az élre, és Rolex nevű lovának nyergében a célig megőrizte kéthossznyi előnyét. A hajrában Széchenyi Krisztián jött fel a második helyre, harmadik Nagy Ervin lett, aki ezúttal nem Kincsem, a csodakanca, hanem az Ármány nevű herélt nyergében száguldott.

Bács Péter színész, kaszkadőr, sármőr – világmárkák reklámfilmjeiben is szerepel –, de mindenekelőtt kiváló lovas.

Két és fél hónapot készültünk Balogh István mesterrel, azaz Pityu bával, többet szerettem volna, de csak ennyire volt időnk, szerencsére ez is elég lett – mondta a győztes az Indexnek. – Rolex tizenegy éves kanca, ügetőló, ennélfogva kissé nehezen indultunk, nem akart beugrani vágtába, hiszen ezért az ügetőn kizárnák. De aztán megiramodott, és aztán már nem volt megállás. Mondjuk egy kört fél lábbal a kengyelben tettem meg, mert a rajt után a bal lábam kicsúszott a kengyelből, de aztán visszataláltam. Rolexet azonban mindez nem zavarta. Nagyszerű kettőst alkotunk, minden elismerésem Rolexé és Pityu bátyámé, aki remekül felkészített. Számomra a Nemzeti Vágta mindig egy ünnep, és ezentúl még inkább az lesz, hiszen most már sampion is vagyok.

A győztesnek Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató adta át a babérkoszorút.

Az utolsó előtti programpont a nemzetközi futam volt, amelyen egzotikus országok – Suriname, India, Mongólia – lovasai is elindultak az olasz, cseh, osztrák zsokék mellett. A győztes a cseh Lukáš Vladyka lett Gazal hátán, a négyéves herélt a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok lova. Vladyka rögtön az élre vágott – dacára annak, hogy nem akart azonnal vezetni –, és előnyét növelve fölényes győzelmet aratott. Vladyka 25 éves, prágai, és hétéves kora óta lovagol.

A Nemzeti Vágta, a főműsorszám döntőjébe öten jutottak be, ahogy mindig, a határon túliakat a székelyföldi Farkaslaka (Tamás Csaba, Villámlás nyergében) és a délvidéki Szabadka (Szabó Nikolett, Pipacs) képviselte, míg Heves (Nagy Arnold, Fantázia), Kerekegyháza (Tolnai László, Trója) és Abony (Zboray Viktória, Marokkó) lovasa a trianoni határokon belülről érkezett.

A döntő futam előtt két hős asszonyról, két nővérről, Zichy Antóniáról és Karolináról emlékezett meg a Nemzeti Vágta főkapitánya, Székely Tibor. Ők voltak az 1848–1849-es szabadságharc első zászlóanyái, vagyis ők szentelték fel az akkor megszülető magyar honvédség első zászlóaljának zászlóját. Zichy Antónia – nem mellékesen – gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnökének hitvese, majd özvegye volt.

A három és fél körös döntőben Farkaslaka rajtolt a legjobban, de Szabadka átvette a vezetést, meg is nyerte a futamot, visszaverve a korábbi kétszeres győztes Nagy Arnold (Fantázia, Heves) támadását. A zsoké az Alagon edző Szabó Nikolett volt Pipacs hátán, Niki az idomárkirály – Overdose egykori trénere – Ribárszki Sándor tanítványa. A harmadik helyen Farkaslaka képviseletében Tamás Csaba lett.

A 24 éves Szabó Nikolett 2013-ban már nyert pónival a kishuszárok között, akkor is egy sárga kancával, de a „rendes” Nemzeti Vágtán most először jutott döntőbe. És azonnal győzött is!

(Borítókép: Szabó Nikolett, Szabadka lovasa Pipacs nevű lován a 14. Nemzeti Vágta döntőjében a Hősök terén 2021. október 3-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)