András herceg egykori szerelme gründolta az évszázad fociüzletét

Nem nyugszik a brit média, nap nap után jelennek meg cikkek az évszázad fociüzletének hátteréről. A The Sun oknyomozó írása kiderítette, hogy egy korábbi modell, II. Erzsébet királynő második fiának, András hercegnek a szerelme áll a Newcastle United 300 millió fontért történt megvásárlása mögött. Az üzletasszony lenyűgöző és melodramatikus elemekkel is fűszerezett története.

Múlt csütörtökön bombaként robbant a hír, hogy egy szaúdi hátterű konzorcium 300 millió fontért megvásárolta a Premier League-ben kieső (19.) helyen tanyázó Newcastle Unitedet. Az új tulajdonosi szerkezetben 80 százalékos részesedéssel bír a 430 milliárd dolláros tőkéjű szaúdi állami befektetési alap, a PIF, és további 10-10 százalékkal a PCP Capital Partners, valamint az RB Sports & Media. Ezzel a klub elméletben egy csapásra a földkerekség leggazdagabb futballvállalkozásává alakult, hiszen még a PSG és a Manchester City mögött álló arab befektetők sem rendelkeznek ekkora tőkeerővel.

No de mi az az RB Sports & Media? Nos, ez egy egykori modell, a most 48 éves Amanda Staveley vállalkozása.

A hölgy húsz évvel ezelőtt András yorki herceggel, II. Erzsébet királynő második fiával járt, és csupán azért nem házasodott össze a brit trónöröklési rangsorban jelenleg a nyolcadik helyen álló herceggel, mert nem akarta feladni a függetlenségét. (Aztán persze tíz éve feladta, amikor András nagy bánatára hozzáment egy Mehrdad Ghodoussi nevű iráni üzletemberhez, aki kísértetiesen hasonlít Mohamed Szalahra, a Liverpool egyiptomi sztárfutballistájára.) András egyébként 2003-ban megkérte Amanda kezét, és bár kosarat kapott, a brit pletykasajtó szerint azóta is reménytelenül szerelmes a hölgybe.

Mármost a remek kapcsolati tőkével rendelkező Amanda gründolta a Newcastle megvásárlását, ő hozta össze a szaúdiakat a „geordie” klub tulajdonosával, Mike Ashley-vel. Cserébe tízszázalékos üzletrészt kapott az új tulajdonosi szerkezetben.

Amanda Staveley persze nem az utcáról került ilyen magas körökbe. Édesapja a néhai Robert Staveley yorkshire-i földbirtokos volt, aki az előkelő St. Margaret magániskolában neveltette a lányát. Amanda csillogóan értelmes volt, egy év alatt elsajátította a középiskola tananyagát, és már 16 évesen felvételt nyert a cambridge-i egyetemre. Akkor azonban beütött a baj, ráadásul csőstül.

Édesapám súlyos szívbeteg lett, én meg egyre nehezebben birkóztam meg azzal, hogy nálam évekkel idősebb fiúkkal kellett egyetemre járnom és versenyeznem. Depressziós lettem, étkezési zavaraim támadtak, anorexia tört rám, vészesen lefogytam, pszichológushoz jártam, végül ott kellett hagynom az egyetemet

– mesélte a hölgy a The Sun újságírójának.

De aztán összeszedte magát, és üzleti vállalkozásba fogott. 23 évesen sikerült 180 000 fontnyi hitelt kapnia egy banktól, és a tőkével Cambridge grófságban, Bottisham városában beindította Stocks nevű éttermét. Nomen est omen (a stock magyarul részvényt jelent), a vállalkozás virágozni kezdett.

Az sem ártott a helynek, hogy közel volt a nevezetes newmarketi lóversenypálya és a hozzá kapcsolódó tenyésztelep, a világ leghíresebb ilyen létesítménye, ahol megfordultak a sportágban érdekelt arab milliárdosok, köztük szép számmal szaúdi hercegek is, nem beszélve a brit királyi ház prominenseiről.

Ezalatt Amanda – aki egyszerre volt a Stocks séfje és egyik pincére – rendszerint hajnali négyig dolgozott, és közben az üzleti főiskolát is elvégezte, sőt még modellkedett is, hogy némi extra pénzhez jusson.

Summa summarum, az üzlet virágzott, Amanda pedig irigylésre méltó kapcsolati hálót alakított ki. Olyannyira, hogy jó húsz éve megismerkedett András herceggel, aki akkorra már elvált feleségétől, Sarah Fergusontól, azaz – ahogy mondani szokás – szalma volt.

BELESZERETNI A HERCEGNEK a GYÖNYÖRŰ ÉS ESZES KOCSMÁROSNÉBA EGY PILLANAT MŰVE VOLT.

Amandát a királyi szülők is a kegyeikbe fogadták, a lány mindenkit elbűvölt, olyannyira, hogy az udvarba is bebocsátást nyert. András 2003-ban meg is kérte a kezét, de Amanda nemet mondott.

Nem akartam feláldozni a függetlenségemet – hangzott az indok. Ehelyett a saját karrierjét építette, miközben a mai napig jó barátságot ápol Andrással.

Csakhogy sötét titkot őrzött az üzletasszony: édesanyja révén súlyos öröklött betegség hordozója. A Huntington szindróma egyelőre még csak lappang nála, de ha berobban, akkor gyors és végzetes agyi degenerációhoz, memóriazavarokhoz és korai demenciához vezet.

SZERENCSÉRE MOST MÉG NEM TÖRT KI RAJTA A BETEGSÉG, DE OLYAN EZ, MINT AZ IDŐZÍTETT BOMBA. CSAK AZT NEM TUDNI, MIKORRA VAN BEÁLLÍTVA AZ ÓRA…

Mindegy is, Amanda egyelőre egy 250 000 fontot érő Rolls Royce Phantommal közlekedik, Dubaiban és a londoni Park Lane-en is van egy fényűző lakása, a vagyonát 120 millió fontra becsülik.

És most összehozta az évszázad fociüzletét.

(Borítókép: Amanda Staveley 2021. október 7-én. Fotó: Owen Humphreys / PA Images / Getty Images)