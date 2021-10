Amikor megpróbáljuk kijelölni a Barça hanyatlásának kezdőpontját, egészen 2015 nyaráig kell visszamennünk az időben.

Pedig a felszín akkor még csillogó, sőt, csillogóbb, mint valaha. Június 6-án a csapat ötödször is elhódítja a Bajnokok Ligája serlegét, a berlini Olympiastadionban 3-1-re leiskolázza a Juventust, a Messi, Suárez, Neymar triót kikiáltják a történelem legerősebb csatársorának. A BL-győzelem mellett megvan a La Liga-elsőség és a Király Kupát is megszerzi a csapat, Luis Enrique edző megdicsőül. Látszólag minden a legnagyobb rendben.

Ám a felszín alatt búvópatak módjára baljós áramlatok mossák alá az építményt, kezdetét veszi a megállíthatatlan rothadás. A nyáron eltávozik a klubtól két legenda, két világbajnok, a La Masia két növendéke, Xavi és Pedro. Előbbi minden idők egyik legnagyszerűbb játékmesetere, utóbbi az egyetlen játékos az FC Barcelonában, aki ahányszor pályára lépett az El Clásicón, mindig szerzett gólt. Helyettük érkezik...Arda Turan és Alex Vidal. Azért nem ugyanaz... Szimbolikus, hogy Vidalt 22 millió euróért veszik meg a Sevillától, ahová három év múlva 8,5 millióért kerül vissza, Turan ára pedig 34 millió, míg végül 2020-ban ingyen távozik a Galatasarayba. Csak ezen a két ügyleten 47,5 millió eurót bukik a klub, de ez aprópénz a többi veszteséghez képest.

A lavina megállíthatatlanul görög. 2016 nyarán Dani Alves, minden idők legnagyszerűbb jobbhátvédje ingyen távozik a Juventushoz. (Szinte hihetetlen, de most 38 évesen talán visszatér, akár ingyen is hajlandó segíteni szíve klubjának.) Messi elveszíti azt a játékostársat, akivel a legjobban megértette magát, a csapat pedig azóta keresi Alves utódját – mindhiába.

Az igazi csapás azonban 2017 nyarán éri a klubot. Neymar 222 millió euró fejében Párizsba szerződik. Látszólag hatalmas üzlet, de ha azt nézzük, hogy a pótlására kiszemelt Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Malcolm, Antoine Griezmann kvartettért összesen 467 milliót fizetnek, és egyikük sem válik be, akkor már nem olyan rózsás a kép.

2017-ben Luis Enriquét Ernesto Valverde váltja a kispadon. Látszólag nincs nagy baj, az első idényben megvan a hazai dupla (bajnoki cím és Király Kupa), de Messi aláírja a később kiszivárgó hírhedt szerződéshosszabbítását, amelynek titkos záradéka lehetővé teszi, hogy az éppen aktuális szezon végén eligazoljon a klubtól.

2018. április 10., a Barcelona történetének addigi legfájóbb kudarca. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsét 4-1-re megnyeri a Barcelona a Roma ellen, de a visszavágót 3-0-ra elbukja, és búcsúra kényszerül.

Azon a nyáron tovább porlad a nagy Barcelona, Andrés Iniesta is elhagyja a klubot. A bajnoki cím ugyan megvan, de ez nem elég. Barcelonában a Bajnokok Ligája a mérce.

2019-ben 2015 után először ismét eljut a csapat az elődöntőbe, és ott az első meccsen 3-0-ra le is győzi a Liverpoolt, ám a visszavágón a Coutinho-transzferből megvásárolt két játékos, Alisson Becker és Virgil van Dijk vezérletével Jürgen Kloppék 4-0-ra legázolják a katalánokat. A kapocs az előző évi és a mostani kudarc között egy név, Alisson Becker kapusé:

📆 @AlissonBecker in 2018: 🇪🇸 1st Leg: Barcelona 4-1 Roma 🇮🇹 2nd Leg: Roma 3-0 Barcelona 📆 @AlissonBecker in 2019: 🇪🇸 1st Leg: Barcelona 3-0 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2nd Leg: Liverpool 4-0 Barcelona 🙌 The Catalyst. pic.twitter.com/wBa7USBRrm

Mindez azonban még mindig nem elegendő Valverde kirúgásához, mert a hazai bajnoki cím szépségtapaszként elfedi a gondokat. Csakhogy a 2019-2020-as La Liga első félideje váratlan pontvesztéseket hoz a Levante, az Espanyol, az Osasuna, az Athletic Bilbao és a Granada ellen. Ennek dacára éllovasként utazik a csapat a január 9-i spanyol Szuperkupa meccsre Szaúd-Arábiába, ám ott 3-2-re alulmarad az Atlético Madriddal szemben. Ez megpecsételi a népszerűtlen Valverde sorsát, Quique Setién az új edző.

Március 1-én 2-0-ás vereség az El Clásicón, de még így is az első helyen áll a csapat, amikor beüt a koronavírus és a kényszerszünet. Csakhogy napvilágra kerülnek a klub pénzügyi problémái, Bartomeu elnök 70 százalékos bércsökkentést kér a játékosoktól, de ők szembeszegülnek. Az újrakezdés után az utolsó előtti fordulóban 2-1-es vereség az Osasunától, elúszik a bajnoki cím.

A legszebb az egészben, hogy az elküldött Coutinho két góllal dörzsöl sót a katalán sebekbe... Az alábbi mém, ahogy Lewandowskiék viszik a vállukon a Barcelona koporsóját, maga helyett beszél:

Quique Setiénnek állásába kerül a szégyen, jön a klublegenda Ronald Koeman, az 1992-es első BEK-győzelem hőse. Amikor először bemegy az öltözőbe, állítólag ezt mondja Messinek:

Hogy valóban ez és így hangzott-e el, az bizonyíthatatlan. De Messi válasza nem késik, közli Bartomeuval, hogy el akar menni a klubtól. Ám a 700 milliós lelépési pénzt senki sem akarja kifizetni, pedig nagy szükség lenne rá, hiszen csak a pandémián 154 millió eurót bukott az amúgy is csődközeli állapotban vegetáló klub. Pedig a Manchester City (Guardiola...) kilenc számjegyű összeget kínál, plusz Gabriel Jesúst, de a transzfer nem jön létre. Ekkor derül ki, hogy 2008-ban, amikor Manszur sejk megvásárolta a Cityt, egyszer már majdnem megvették a kis argentint. A sztori így hangzik Gary Cook, a korábbi ügyvezető elbeszélésében:

Egy telefonbeszélgetésben egy ilyen mondat is elhangzott Manszur sejk szájából: „It's all getting messy." (Magyarul: Egyre zavarosabb ez az ügy.) Mivel a vonal recsegett, ezt úgy értettük: „Get Messi!" („Szerezzétek meg Messit!") Meg is próbáltuk, 30 millió fontot ajánlottunk a Barcelonának, de mondanom sem kell, hogy kiröhögtek.