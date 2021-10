Negyven éves, de szebb, mint új korában

Bár a Maty-ér már a történelem előtti időkben is itt csörgedezett a későbbi Szeged határában, valójában a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évtized elején ismerte meg az ország – és később a világ – ezt a földrajzi nevet, aminek manapság Gróf Széchenyi István Evezős és Kajak-Kenu Pálya, vagy még hivatalosabban Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ a neve.

De ha le akarjuk fordítani köznyelvre, akkor ez a világelső magyar kajak-kenu sport aranykovács-műhelye, egyszersmind további sportágak – az evezés, a nyílt vízi úszás és a horgászat – otthona.

Mármost, a Maty-éri sportközpont negyven éves, ebből az alkalomból tartottak közös ünnepséget a rokon sportágak vezetői és nagy bajnokai a Szeged melletti létesítményben, az alkalomhoz illő verőfényes, szép őszi időben.

Felütésként az összegyűlt sportvezetők – köztük Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség és Pető Tibor, a Magyar Evezős Szövetség elnöke, továbbá Kovács Norbert, a házigazda Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, valamint Sárfalvi Péter, az EMMI sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára – megkoszorúzták a pálya tervezésében és építésében kiemelkedő szerepet játszó, időközben elhunyt szakemberek emléktábláját.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség első embere köszöntötte az ünnepségen megjelent olimpiai bajnokokat: Kovács Katalint, Kárász Annát, Storcz Botondot, Vajda Attilát, Kopasz Bálintot, Darnyi Tamást és Wladár Sándort.

Két évvel a pálya átadása után születtem, a kilencvenes évek vége óta jártam ki ide edzeni – idézte fel Vajda Attila, a pekingi olimpia kenubajnoka, a 2004-es athéni játékok bronzérmese. – Akkor még egészen máshogy nézett ki a pálya, szinte semmi sem volt meg ezekből a csodás építményekből. Tősgyökeres szegediként jó volt végignézni ezt a fejlődést, nyugodtan mondhatom, ez a világ legszebb ilyen pályája. Már Athénra is itt készültem, Pekingről nem is beszélve, úgyhogy nagyon a szívemhez nőtt. Sok verejtéket hullattam itt, sokszor itt éltem gyakorlatilag, nemcsak kenuztam, hanem sokat horgásztam is. Egyszerre élem át most újra a sikereimet és a szenvedéseimet is...