Nem véletlen, hogy tőle kért segítséget Verrasztó Dávid

Megtiszteltetés számomra, hogy Dávid az én segítségemet kérte, amire tanakodás nélkül mondtam igent, mert ebben az új és nem mindennapi helyzetben viszonozni tudom azt, amit pályakezdő edzőként egykor tőle kaptam. Hasznos tanácsokkal látott el, jók voltak a meglátásai és a visszajelzései, nekem, mint akkor még kevés tapasztalattal rendelkező edzőnek ez nagyon sokat számított. Szerettem vele dolgozni és úgy éreztem, hogy ő is értékeli azt, amit érte teszek. Nála szorgalmasabb tanítványom talán nem is volt, lelkesedése szerintem a lényéből fakadt. Ami most következik, annak tehát nem csak a szakmai, hanem az emberi oldala is említést érdemel