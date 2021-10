Hétfő óta zajlik Belgrádban az ökölvívó-világbajnokság. A magyar férfiválogatottban három súlycsoport üres, a 48, az 57 és a 92 kg-os kategória. A második nem azért, mintha nem lenne nemzetközi szintű bunyósunk ebben a súlyban, vagy netán az illető megsérült volna. Gálos Rolandnak, a nyári tokiói olimpia egyetlen magyar bokszoló résztvevőjének nagyon is ott lenne a helye. De nincs ott Belgrádban, mert váratlanul profinak állt. Hogy miért, azt elárulta az Indexnek

Hirtelen jött elhatározás volt, vagy…

Már akkor gondolkoztam azon, hogy profinak állok, amikor kijutottam a tokiói olimpiára. Igen, már tervben volt.

Édesapjával – aki az edzője is – határozták el?

Nem, én döntöttem így. Olyannyira, hogy apám nem is helyeselte a döntésemet, nagyon nem tetszett neki, ő amellett volt, hogy maradjak amatőr. Hogy miért, arról fogalmam sincs.

Mi vonzza a profizmusban?

Nem feltétlenül a pénz, persze az is, szeretném kipróbálni magam, szeretnék új kihívásokat keresni és találni, megmérni magam profiként is. Huszonhat éves koromra amatőrként azért elég sokat letettem az asztalra, voltam ifjúsági Európa-bajnok 2013-ban, négyszeres magyar bajnok, háromszor megnyertem a Bocskai István-emlékversenyt. Persze azért a pénz is motivált, valamire mégiscsak kell építenem Hanna lányom jövőjét. Tizenöt hónapos, és egy tünemény.

Hallom, ott van ön mellett a felesége is…

Igen, most dolgozunk, mert eladtuk a régi házat, és csinosítjuk az újat.

Hát azt valamiből fönn is kell tartani.

Úgy bizony! Hála istennek, most sikerült szponzorokat találnom, lesz, aki éves és havi szinten is fog támogatni. Egy bajai cégről van szó.

És azt már tudhatjuk, hogy melyik istállóhoz szerződik?

Igen, a New School Boxing Club versenyzője leszek, ez egy nemrégiben alakult magyar istálló. Még idén, de legkésőbb januárban be is mutatkozom a profik között, csak annyit kértem a klub vezetőitől, hogy kizárólag külföldi ökölvívóval bokszolhassak.

Gondolom, azért, mert itthon nincs igazán ellenfele.

Persze. 59 kilóban fogok bokszolni, azaz egészen pontosan 58,97 kiló, vagyis 130 font a felső határa a szuperpehelysúlynak, tehát két kilóval feljebb, mint amatőrben. Így is kell fogyasztanom, mert magamra akarok szedni pár kiló izmot és tömeget, fel akarok menni 65-66 kilóra, és onnan fogyasztok majd 59-re. Nem gond, pláne, hogy a profiknál csak egyszer, a meccs előtti napon, a mérlegelésnél kell hozni a súlyt, nem úgy, mint az amatőröknél, ahol egy tornán minden reggel be kellett mérnünk.

Úgy érzi, jobban fekszik önnek a profi bunyó, mint az amatőr?

Hát ez majd kiderül… Jó lesz ez, menni fog.

Edzésben van?

Igen.

Édesapjával edz, aki mindig is a mestere volt?

Nem, hanem Viktorral, az ikertestvéremmel. Apámmal megromlott a viszonyom, amikor megtudta, hogy elmegyek profinak, kirakott az edzőteremből. Felnőtt ember vagyok, elmondtam neki, hogy elmegyek profinak, nem harmincévesen, öregen akarok profinak állni. Rendben, mondta az apám, nincs semmi sértődés, de a teremkulcsot adjam oda neki. Így történt. Most egy garázsban edzünk Viktorral. Bokszzsák van benne, meg minden, ami kell. Viktor most végzi a szakedzőit, és amellett testnevelő tanár, és hát ő is volt magyar bajnok, csak korábban abbahagyta, mint én. Ért a bunyóhoz, ezzel nincs gond.

Kivel szokott kesztyűzni?

Novemberben kezdjük el a kesztyűzéseket, az olimpia előtt, még amatőrként Veres Rolanddal kesztyűztem, most Szegedre utazom a kesztyűpartneremhez, Kis Mátéhoz. Minél előbb szeretnék eljutni egy címmérkőzésig, azért is választottam az 59 kg-os súlycsoportot, mert öt vagy hat szövetség öve most szabadon van, betöltetlen a trón. Mondtam a vezetőknek, hogy két éven belül el akarok jutni címmeccsig.

Az 59 kilóban ki a legnagyobb menő? Úgy tudom, Vaszil Lomacsenko eggyel feljebb bokszol.

Igen, így van, nálunk a mexikói Óscar Valdez a legnagyobb név, ő a WBC szuperpehelysúlyú világbajnoka, korábban pehelysúlyban a WBO övét őrizte. Valdez szeptemberben verte meg egyhangú pontozással a brazil Robson Conceicaót címmeccsen, akivel korábban én egy nagyon szoros mérkőzést bokszoltam amatőrben, 2–1-re őt hozták ki, de szerintem én voltam a jobb. Erős a profi mezőny, de ha felszívom magam, sikeres lehetek.

A tokiói olimpiára rendesen fel volt készülve?

Fel, fel, de sajnos a kazah bokszoló jobb volt nálam. Illetve nem is azt mondanám, hogy jobb volt, csak rossz helyen találta el a bordámat, ami el is repedt. Ez van.

Biztos benne, hogy a profiknál jobban jár anyagilag? Hiszen a most folyó belgrádi világbajnokságon százezer dollárt kap az aranyérmes, ami testvérek között is több mint harmincmillió forint.

Igen, csakhogy odáig el is kell ám jutni! Már egy bronzéremért is legalább négy győztes meccset kell lebokszolni.

A szövetségben tudják már, hogy profinak állt?

Persze, beszéltem Bertók Róbert szövetségi kapitánnyal.

És? Mit mondott?

Sok sikert kívánt.

(Borítókép: Gálos Roland a 2020-as tokiói nyári olimpián 2021. július 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)