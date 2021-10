Kalandos pályát választ öttusázó-bajnoknőnk, reszkessetek, betörők!

Úgy lett volna igazán szép és kerek az öttusázó Gulyás Michelle 2021-es versenyévadja, ha azt nem az olimpiai 12. helyével zárja, de még arra is azt mondhatja, hogy ami rajta múlt, azt megtette a még jobb eredményért. Az UTE büszkesége világbajnoki és Világkupa harmadik helyezettként vette fel a versenyt a sportág legjobbjainak ötkarikás versengésében, nem egy bennfentes vélekedett úgy, hogy ő lehet Tokió meglepetésembere. Az i-re azért nem sikerült feltennie a pontot, mert a szokásosnál nehezebb pálya több pontján is a maga akaratát érvényesítő, kétszer-kétszer verő és ellenszegülő lova keresztülhúzta a számításait. Egy kicsit is jobban együttműködő hátassal alighanem az első hat között végez, de ilyen feltételezéssel utólag már nem lehet mit kezdeni.

Nem én jártam a legrosszabbul a lovaglásban, de ez akkor sem vigasztalt, és ma sem nyugtat meg. Büszke vagyok viszont arra, hogy nem estem pánikba, észnél voltam, és sikerült végigerőszakolni a lovat a pályán. Az akkor készült felvételeket többször is megnéztem, a lovasedzőmmel és a pszichológusommal is újraértékeltük a történteket, és végül arra jutottunk, hogy több tapasztalattal, az ilyen esetekhez szükséges versenyrutinnal felvértezve talán jobb és gyorsabb döntéseket is hozhattam volna – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gulyás Michelle.

Nem csak az idő dolgozik neki

A Tokióban történtek ellenére is az eddigi sportpályafutása messze legjobb évét záró öttusázónő a napokban még csak a 21. születésnapját ünnepelte, így nem csupán 2024-ben Párizsban, hanem 2028-ban Los Angelesben is az olimpiai öttusaversenyek egyik favoritja lehet. Nem a kincstári optimizmus mondatja Tibolya Péterrel, az UTE szakosztályigazgatójával, Gulyás felkészülésének koordinátorával, hogy nemcsak az idő dolgozik neki, hanem a sokadik megújulása előtt álló, az olimpiai programban maradásért előre menekülő öttusa világversenyeinek hajmeresztő forgatókönyve is.

A legkevésbé a sportág nagy öregjei örülnek annak, hogy az éremcsatát tokkal-vonóval 90 percbe, azaz egy hosszabbítás nélküli focimérkőzés időkeretébe szorítják be, amiből az is következik, hogy az egyes számok közötti rövidke 10-15 perc nem az összpontosításról, hanem az átöltözésről fog szólni. Ezt a tempót várhatóan csak a fizikailag tökéletesen felkészült, gyorsan regenerálódó fiatal versenyzők tudják majd követni. Olyanok, amilyen Michelle, aki már Tokióban is jelesre vizsgázott a fizikai számokban, az úszásban és a futásban is – hangsúlyozta Tibolya Péter.

Gulyás Michelle 2021-ben nyolc versenyen mérette meg magát, számára ez volt a „nagy elsők” esztendeje. Először lett dobogós a világbajnokságon és a Világkupa döntőben is, emellett az első országos bajnoki győzelmét ünnepelte, nem utolsó sorban a tokiói szereplése is emlékezetes premiert jelentett a számára. Mindez alig több mint négy hónap leforgása alatt zajlott le.

Tokióból a rendőrkapitányságra

Feltöltődést és feladatot is jelentett számomra az elmúlt két hónap, amiből az elsőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi szakirányon tanuló hallgatójaként a XI. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati osztályán szakmai gyakorlaton töltöttem el - folytatta Gulyás Michelle. – Nagyon sokat tanultam a mentoromtól, izgalmas helyzetekbe is kerültem, a gyakorlat még jobban megszerettette velem az egyetememet és a választott szakmámat. Sokan meglepetéssel fogadták, hogy nyomozónak készülök, amire csak azt tudom mondani, hogy az az út, amit most járok be, sok fiatal számára csillanthat fel lehetőséget, és arra is rávilágíthat, hogy még egy sikeres sportolónak is időben fel kell készülnie a visszavonulása utáni életére.

Figyelmeztetett befejezésül a VB-bronzérmes sportolónő, aki októberben már megkezdte a felkészülését a 2022-es versenyekre. A mércét rá jellemzően emelni fogja maga előtt, más szóval nem éri be a „nagy elsők” esztendejében elért eredményeivel.

(Borítókép: Gulyás Michelle a női öttusázók egyéni versenyének úszás számában a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokió Stadionban 2021. augusztus 6-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)