Megvédte a csapattársát, nemi erőszakkal fenyegették meg kilenc hónapos lányát

Az együttes a T20 világbajnokságon vesz részt, az első meccsen pedig gyenge játékkal kikapott a szomszédos Pakisztántól, amitől néhány szurkoló őrült haragra gerjedt, frusztrációjukat pedig a válogatott egyetlen muszlim játékosára, Mohammed Shamira zúdították.

A csapatkapitány Virat Kohli vette védelmébe társát, gerinctelennek nevezve a névtelenségbe burkolódzó sértegetőket.

– védte meg társát Kohli. Ezt követően viszont felé fordult az internetes trollok figyelme:

Az eset természetesen nem maradt visszhang nélkül, a Delhi nők bizottsága névre hallgató szövetség felszólította a helyi rendőrséget, hogy indítson eljárást az online fenyegetések ügyében.

DCW takes suo-motu cognisance on reports of online rape threats to Virat Kohli's 9-month-old daughter following INDvsPAK match. DCW asks Dy Commissioner of Police to provide them with a copy of FIR, details of accused identified & arrested, detailed action taken report by Nov 8. pic.twitter.com/InKIhgldBj