Egyeztettek a Nemzeti Virtuális Sportmúzeum létrehozásáról

A sporthagyományok ápolásában részt vevő szervezetek vezetői egyeztettek szerdán a leendő Nemzeti Virtuális Sportmúzeum létrehozásának lehetőségéről Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagjának meghívására.

A Karmelita kolostorban rendezett találkozón képviseltette magát a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, a Magyar Olimpikonok Klubja, a Magyar Olimpiai Akadémia, a Magyar Sportújságírók Szövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Versenysport Szövetség, a Magyar Távirati Iroda sportszerkesztősége, a Miniszterelnökség és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület.

A kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál és az Aranycsapat-testület elnöke, Lomnici Zoltán kezdeményezésére a jelen lévő sportvezetők, szakemberek meghatározták a Nemzeti Virtuális Sportmúzeum létrehozásának legfontosabb feltételeit és első lépéseit, megegyezve abban, hogy az általuk képviselt szervezetekkel együtt mindannyian

segítik a digitális tabló, a magyar sport büszkeségeinek méltó emléket állító, interaktív internetes adattár létrehozását.

A megbeszélésen részt vevő szakemberek szerint fontos feladat a világhálón is létrehozni a nemzeti válogatott mezét felhúzó sportemberek, a közel négyezer olimpiai résztvevő és edzőik, a világ- és Európa-bajnokságokon Magyarországot képviselők, az ezernél is több válogatott futballista, a paralimpikonok, sakkolimpiai résztvevők, emigráns és külhoni magyar sporthősök adatbankját, arcképcsarnokát ellenőrzött formában, magas színvonalon, az újabb nemzedékek számára is vonzó és befogadható módon.