Még mindig alvászavarok gyötrik Kobe Bryant legendás csapattársát

Januárban lesz két éve, hogy a Los Angeles Lakers legendája, Kobe Bryant 41 éves korában tragikus helikopter-balesetben életét vesztette. A fedélzeten volt lánya, Gianna Bryant is, aki ugyanúgy elhunyt a tragédiában.

Bryant aktív pályafutása alatt szárnysegédje Pau Gasol volt, akivel rendkívül közeli barátságot ápoltak és két bajnoki címet is nyertek közösen. A barátságuk olyan mély volt, hogy családjaik is ismerték egymást, és számtalanszor töltötte együtt a két család szabadidejüket. A kosaraslegenda tragikus halála minden kosárlabda-rajongót megviselt, azonban Gasol elmondása szerint a mai napig nem sikerült feldolgoznia egykori legjobb barátja halálát. A spanyol játékos a múlt hónapban vonult vissza az aktív kosárlabdától, most Ibai Llanos streamernek mesélt a Twitchen, hogyan érintette és dolgozza fel a kosárlabda történetének egyik legnagyobb tragédiáját.

Ez egy hatalmas csapás volt, amit még mindenki próbál megemészteni. Kobe rengeteget jelentett az életemben, nagyon fontos ember volt számomra, így különösen nehéz feldolgoznom a tragédiát. Nagyon sok időbe telt a baleset után, hogy újra tudtam aludni, éjszakákon át csak sírtam és iszonyatos fájdalom kínzott. Jelenleg is előfordul, hogy nem tudok elaludni, mert a barátomra gondolok

– mesélte Gasol.

A 41 éves spanyol legenda Bryant tragikus halála óta is a család egyik legközelebbi barátja, legutóbb Disneylandben járt a Gasol és Bryant család.

Gasol az interjúban továbbá bejelentette, hogy készülőben van egy Amazon által gyártott dokumentum-sorozat, amely bemutatja, mi zajlott a színfalak mögött a tragédia idején.

(Borítókép: Getty Images)