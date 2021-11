Az előzményekről annyit: a nemzetközi szövetség, az UIPM csütörtökön hozta nyilvánosságra döntését, amely a 2024-es párizsi olimpia után kivenné az öttusa öt sportága közül a lovaglást, és annak helyére valamilyen más tusát iktatna be. (Azok a hírek, melyek szerint ez a kerékpározás lenne, egyelőre elhamarkodottak, hiszen erről még nincs döntés, legkorábban december elején várható.)

A döntést Klaus Schormann elnök és a végrehajtó bizottsági tagok – a spanyol Juan Antonio Samaranch, az egykori NOB-elnök fia, a francia Joël Bouzou, az orosz Vjacseszlav Aminov, a kazah Berik Imasev, a mexikói Juan Manzo Orañegui és mások, együtt a kínai főtitkárral, Sin Ji-fanggal – azzal magyarázták, hogy muszáj volt meghozni, máskülönben a NOB kizárta volna az öttusát az olimpiai programból, és az amerikai szervezők csak úgy vállalták az öttusaverseny megrendezését a 2028-as Los Angeles-i olimpián, ha abban nem lesz lovaglás. (Hogy ez igaz-e, arra vonatkozóan még nem ismerünk semmiféle dokumentumot.)

Ami tény, hogy november 26–27-én lesz az UIPM tisztújító közgyűlése, és ha a Schormannék leváltását szorgalmazó mozgalom támogatókra talál, akkor az elnök pozíciója veszélybe kerülhet.

Az aláírók egyike Fábián László, a szöuli olimpia csapatbajnoka, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója.

Nem tudom, van-e esélyünk a lovaglást kizáró döntés megváltoztatására, de amondó vagyok, minden követ meg kell mozgatnunk, hogy később ne tehessünk szemrehányást magunknak – mondta lapunknak a sportág legendája. – A fiam, aki maga is fiatal öttusázó-növendék, azt mondta, ezek után nincs értelme folytatni, és Kardos Bence, napjaink egyik legjobb magyar öttusázója is úgy nyilatkozott, hogy annak idején pontosan a lovaglás miatt kezdett el öttusázni. Bár magam nem tartoztam a legjobb lovasok közé, én is úgy vélem, a lovaglás a legszebb tusa az öt közül.