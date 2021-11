El a kezekkel a lovaglástól! Megmozdult a honi öttusa-társadalom

Óriási érdeklődés mellett rendezték meg pénteken a Tattersallban azt a sajtótájékoztatót, amelynek egyetlen napirendi pontja volt: az öttusasport megmentése, másképpen fogalmazva a legszebb tusa, a lovaglás megtartása a sportág elidegeníthetetlen részeként.

A legendás, Kerepesi úti lovardába kivonult az összes, valamire való tévé- és rádióállomás, az internetes és az írott média – nem csoda, az egyik hagyományos „magyar” sportág túléléséről volt szó, bár könnyen elképzelhető, hogy a pénteki sajtóeseményt már az utolsó utáni pillanatban rendezték. Hiszen úgy tudni, a sportág nemzetközi szövetsége, az UIPM és annak 75 éves, gyakorlatilag élethossziglan regnáló elnöke, a német Klaus Schormann már eldöntötte, hogy a lovaglást „kipöckölik“, és egy másik, még meg nem határozott diszciplinát raknak be a helyére.

Az asztalnál ott ült dr. Török Ferenc kétszeres olimpiai bajnok, Bretz Gyula, a magyar szövetség elnöke, a jelen klasszisai közül Marosi Ádám kétszeres világbajnok, Kasza Róbert Európa-bajnok, Gulyás Michelle vb-bronzérmes, Balogh Gábor világbajnok, olimpiai ezüstérmes, Kardos Bence kétszeres egyéni magyar bajnok, valamennyien elegáns egyneruhában, fekete zakóban, lovaglónadrágban és -csizmában. A hallgatóság soraiban pedig megjelent Martinek János olimpiai bajnok szövetségi kapitány, szöuli bajnoktársai, Fábián László, Mizsér Attila és gyakorlatilag mindenki, aki számít idehaza a sportágban.

A sajtóértekezletet Marosi Ádám nyitotta meg, felidézve az 1912 óta az olimpiák műsorán szereplő, patinás sportág történetét, hangsúlyozva, hogy az öttusa úszásból, vívásból, lövészetből, futásból és LOVAGLÁSBÓL áll.

Marosi csípőből cáfolta, hogy az öttusa nézettsége csekély lenne az olimpiákon, és kiemelte, hogy az egyes tusák közül is a lovaglás a legnépszerűbb, leglátványosabb, legnézettebb.A világbajnok beszélt az elementáris világméretű felháborodásról, a spontán módon szerveződő mozgalomról, amely akár el is söpörheti Klaus Schormannt, az UIPM alkalmatlannak tűnő elnökét.

Mindig örülök, ha olyan eseményre kell elmennem, amelyiken az öttusa a téma. Bár most cseppet sem örömteli az apropó – említette a következő felszólaló, Balogh Gábor. – Az utóbbi évtizedekben szakadatlanul nyirbálták az öttusát, egyre rövidebb lett az úszás, a futás, alacsonyabbak az akadályok, a robbanófegyvert felváltotta a lézerpisztoly. De sportágat eddig még nem hagytak ki az ötböl. Eddig. Meg kell védenünk a lovaglást, és nemcsak a lovaglást, hanem azokat a fiatalokat is, akik hosszú éveken keresztül készültek erre a gyönyörű, embert próbáló sportágra. Mi lesz most velük? – tette fel a költői kérdést a sportember.