Újra úszik a tékozló leány, Szilágyi Liliána

A 25. születésnapjához pénteken érkező Szilágyi Liliána testileg és lelkileg is felkészült arra, hogy másfél éves kihagyás után újra edzésbe álljon. Maga döntött úgy, hogy a sikeres feltöltődés után nem tér vissza Shane Tusuphoz, akivel 2019 októberétől a tavalyi váratlan leállásáig dolgozott együtt, hanem Budapestet elhagyva Győrben próbál szerencsét, és az ott dolgozó szakemberekre bízza magát – értesült több forrásból is az SzPress Hírszolgálat. Közelinek tűnik a megegyezés napja, az viszont a Ferencvároson múlik, hogy Szilágyi klubváltási szándékának teljesülését milyen feltételekhez köti a versenyzőnek szokatlanul hosszú türelmi időt adó eddigi munkaadója. Várhatóan nem lesz hosszú huzavona, mert jövő januárban amúgy is kinyílik az átigazolási időszak kapuja, amikor mindenki távozhat, aki akar, de csak úgy, ha az érintett egyesületek készek elfogadni a szövetség idevonatkozó, elsősorban anyagi jellegű előírásait.

Sós Csaba, a válogatott szövetségi kapitánya szerint nem akármilyen visszakapott értéknek számítana, ha Lilu jövőre olyan vagy annál is jobb formában szorongatná az ellenfeleit, mint amilyennel a 2016-os glasgow-i Európa-bajnokságon rukkolt ki, amikor a 200 pillangó döntőjében, akkor éppen Kovács László edző tanítványaként egyetlen századmásodperccel maradt el a német Franciska Hentkétől, és szerzett ezüstérmet. Wladár Sándor, a hazai szövetség elnöke amondó, hogy a jobb sorsra érdemes úszónő a hosszú kihagyás után sem futott ki az időből, az viszont így is ritka bravúrnak számítana, ha a csaknem kétéves szünet után 2022 a nagy visszatérés esztendeje lenne.

Alig néhány hete Lilu klubtársa, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Verrasztó Dávid döntött úgy, hogy a felkészülését a jövőben nem magyar uszodákban folytatja, hanem Ausztriába költözve korábbi edzője, Fehérvári Balázs tanítványai közé áll be. Egy kalap alá venni Verrasztót és Szilágyit azért sem lehet, mert előbbi megmaradt fradistának, utóbbi viszont klubot váltana. Ez talán elvárás is, mert a győri szakemberek aligha dolgoznának Szilágyival pusztán azért, hogy jövendő sikereinek haszonélvezője az ellenlábas budapesti klubja legyen.

Ha semmi váratlan dolog nem történik, jövőre még erősebb lehet a Győri Úszó SE, amely most sem szűkölködik sikeres válogatott versenyzőkben. A műhely élén Petrov Iván áll, aki minden nyilatkozatában megerősíti, hogy az elért teljesítmények mögött nem egy amolyan one-man-show áll, mert a klubot ikertestvérével, Petrov Árpáddal együtt vezeti. (A munkamegosztás úgy néz ki, hogy Iván főleg a vezetői, szervezői, Árpi pedig a szakmai eredményekért felel.)

Minden jel arra mutat, hogy Győrben annak a kihívásnak is meg tudnak felelni, amelyet a több mint másfél éves szünet után felálló, versenyhiányos Szilágyi Liliána csatlakozása jelentene számukra. Nem merült feledésbe, hogy a győri kiválóságok közül az Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna (32) 2013-ban szűnni nem akaró vállsérülését nem rutinműtétnek számító beavatkozással szüntették meg, de ezek után is hónapok teltek el, amíg Zsu újra hozni tudta a jó formáját. Hat évvel ezelőtt Lobanovszkij Maximot (25) úgy karolták fel Győrben, hogy azt megelőzően négy évig nem járt úszóedzésre, így lett Eb-ezüst- és bronzérmes. Szabó Szebasztián (25) sem volt nagy formában, amikor Győrbe költözött, és Petrovék segítségét kérte. Szebi aranyérmes lett az idei budapesti Európa-bajnokságon, nemrégiben pedig különleges mesterhármasa és világcsúcs-beállítása után a kazanyi rövid pályás Eb legsikeresebb magyar indulójaként ünnepelték.

Mindebből kiderül, hogy a nemréiben eljegyzett, majd YouTube-csatornát indító, most pedig a nevezetes születésnapja előtt álló Lilu december elsejétől jó kezekbe kerülhet Győrben, de most számára a szakmai segítségnél is fontosabb, hogy az átélt vagy inkább átvészelt nehézségek után a jövőben nyugalmas légkör vegye körül.

Az Index felhívta Petrov Árpádot, a győriek vezetőedzőjét, aki nem cáfolta az SzPress Hírszolgálat értesüléseit, bár azokat lényegesen finomította.

A közelmúltban valóban Győrben járt Liliána – mondta lapunknak Petrov Árpád. – Egy barátnőjét látogatta meg, és ha már meglátogatta, lejött az uszodánkba, és hozott nekem negyed kiló prémium minőségű babkávét, aminek ínyencként nagyon örültem. Ezzel viszonozta azt, hogy örömmel láttam néhány edzésre az uszodánkban. Négy alkalommal jött le, és mindannyiszor végigcsinálta azt a penzumot, amit a mieink, Jakabos Zsuzsannáék teljesítettek.

A győri mester elmondta, Liliána remekül nézett ki, még jobban, mint tavaly tavasszal, amikor felfüggesztette az úszást.

Szerintem nem is függesztette fel, legfeljebb nem indult versenyeken, mert az, aki semmit sem csinál másfél évig, nincs ilyen jó fizikai formában. Arról viszont, hogy nálunk folytatná a pályafutását, egyelőre szó sincs. Már csak azért sem, mert ha a Ferencváros pénzt kérne az átigazolásért, mi nem tudnánk fizetni egy fillért sem. Jelenleg ennyi történt, nem több: Szilágyi Liliána részt vett a Győri Úszó SE négy edzésén.

(Borítókép: Szilágyi Liliána a női 100 méteres pillangóúszás előfutama után a 18. vizes-világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 21-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)