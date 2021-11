Milákért nem kell aggódni, teljesen tünetmentes

„Nagy a baj, komolyan aggódik a covidos Milák Kristófért a szövetségi kapitány”

– olvashatjuk az egyik bulvárlap szalagcímét, és ha nem jutunk el a cikk utolsó bekezdéséig, akkor tényleg komolyan aggódni kezdünk a magyar úszósport büszkeségéért, a 200 méteres pillangóúszás olimpiai, világ- és Európa-bajnok világcsúcstartójáért.

Ami tény: két nappal ezelőtt közölte az MTI is, hogy Milák Kristóf covidtesztje pozitív lett, az úszó immár másodszor kapta el a koronavírust.

Milák már a kazanyi rövid pályás Európa-bajnokságon is csináltatott tesztet, s amikor hazaértek, akkor is teszteltette magát, de mindegyiknek negatív lett az eredménye. Rá két napra egy újabb teszt következett, ami viszont pozitív lett. Az úszó két oltás után kapta el ismét a koronavírust, és tíznapos karanténba került, majd utána egy kardiológiai vizsgálat is vár rá.

Felhívtuk Wladár Sándort, a szövetség elnökét és Virth Balázst, Milák edzőjét, és mindketten azt mondták, a Bp. Honvéd sportolójának nincsenek tünetei, jól van.

Végül beszéltünk Milák Mihállyal, Kristóf édesapjával, nála autentikusabb forrás nehezen elképzelhető.

Kristóf teljesen tünetmentes, az is volt, viszont kétségtelen, hogy pozitív lett a covidtesztje. Ezért már a múlt heti kaposvári rövid pályás ob-ra sem utazhatott le, karanténba kellett vonulnia, ami még nem járt le. És a nagyobb baj, hogy utána még kardiológiai vizsgálatra is kell mennie, mielőtt újrakezdhetné az edzéseket

– mondta az Indexnek az olimpiai bajnok édesapja.

Ez pedig azt jelenti, hogy szinte bizonyosan ki kell hagynia a december 13–18-án esedékes abu- dzabi rövid pályás világbajnokságot.

Kristóf lelkileg odavan, mert nagyon készült úgy az országos bajnokságra, mint a vb-re, vissza akart vágni az olasz Alberto Razzettinek, aki 200 pillangón legyőzte őt most az Eb-n – mondta Milák Mihály. – Tehát egyfelől örülünk annak, hogy nincsenek tünetei, másfelől óriási balszerencse, hogy immár másodszor produkált pozitív tesztet.

