Tusup brutálisan beleszállt Turiba és a magyar úszóedzőkbe

Turi György ne keverje össze a nézeteit a nevemmel. Ezeket a módszereket nem helyeslem, soha nem voltak részei az edzői filozófiámnak.

Így reagált a minap Instagram-oldalán Shane Tusup Turi György vele és edzésmódszereivel kapcsolatos megjegyzéseire.

Mint ismeretes, az elmúlt hetekben Turi György számos versenyzője – Cseh Lászlótól Dara Eszterig – a Kőbánya SC vezetőedzőjére nézve meglehetősen kínos vádakat fogalmazott meg, amelyek közül a legenyhébb az, hogy verte és lelkileg terrorizálta az úszóit. Turi a 24.hu-nak adott interjúban valami olyasmivel is védekezett, hogy Shane Tusup sem bánt annak idején kesztyűs kézzel Hosszú Katinkával.

Na, erre fakadt ki a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka egykori edzője és férje, Tusup, aki álláspontját az ATV Egyenes beszéd című műsorában ki is fejtette.

Nagyon mérgező helyzet kezd kialakulni a sportban, és ez már régóta húzódik. Turi nem mondhatja, hogy a módszereink azonosak, annál az egyszerű oknál fogva, hogy ő nem ismer más módszert, nem lát más utat, csak a sajátját, és ezt olyan régóta járja, hogy elfogadta normának – kezdte Tusup a tévéinterjút, majd a továbbiakban részletezte véleményét.

Tusup szerint ez a régi, tradicionális módszer a standard és elfogadott. Az amerikai szakember kemény edzőnek tartja magát, és a legjobbat akarja kihozni a sportolóiból. De ami a lényeg: a sportoló az ő számára mindenekelőtt ember, és ha azt akarja, hogy elhiggye a sportoló, hogy nagyszerű munkát végeztek – függetlenül attól, hogy nyert vagy vesztett –, és ha belenéz a tükörbe, el tudja mondani, hogy mindent megtett a sikerért. Ez nem egyszerű, mert nagyon sok sportoló nem akar a tükörbe nézni, azt akarja érezni, hogy a legjobbat tette, ezért mást hibáztat, és ezért nem enged magához semmiféle kritikát – vélekedik Tusup.

Végső soron az edző partnere a versenyzőnek, és Tusup nagyon hisz abban, hogy az ő munkája nem róla szól, nem arról, amit ő csinál.

Az én munkám edzőként, illetve teljesítménynövelő szakemberként arról szól, hogy segítsem a fiatal generáció képviselőit abban, hogy erősebbek, sikeresebbek legyenek. És ezt nem lehet elérni ostorral, korbáccsal, ezt csak partnerként lehet elérni – hangsúlyozta a tréner.

Az a lényeg, hogy megtalálják a közös nevezőt az edző és a versenyző céljai között. Mindaz, amit tesznek, az ő sikereiket szolgálja.

A riporter erre felveti, hogy valószínűleg ennek a sikernek a reménye volt az, ami Cseh Lászlótól Dara Eszterig Turi Györgyhöz kötötte A VERSENYZŐIT.

„Azért emlékszünk arra is, hogy láttuk önt is a medence partján torka szakadtából üvölteni – említette Rónai Egon. – Az indulatok a medence partján természetesek. Ki tudja megmondani, hol a határ?”

„Nyilvánvaló, hogy a sportoló eredményeivel kelünk és fekszünk, és amikor ő kimerült, mi is kimerültek vagyunk, és ha szükség van arra, hogy beugorjak a medencébe, és megmutassam, hogy ez így nem jó, akkor megteszem” – részletezte Tusup.

Nyugdíjas sportolóként fontosnak tartom megmutatni, hogy kell csinálni, no de hozzányúlni a sportolóhoz, az igenis megtöri a bizalom körét. Nem szabad fizikailag vagy emocionálisan bántalmazni egy versenyzőt, hanem kell léteznie egy olyan bizalomnak a két fél között, hogy te, az edzője pozitív tényező vagy az ő életében.

Ez a gyermek-szülő kapcsolatban is fontos, és tényleg szívszorító, hogy láthatunk olyan sikeres embereket, mint amilyen Cseh László, aki visszavonul, és ahelyett hogy arról beszélnénk, milyen elképesztő karrierje volt a vízben, a világ egyik legnagyobb úszója volt, ahelyett ezekről a toxikus, mérgező dolgokról kell beszélni, a negatívumokról, amelyek végigkísérték a pályafutását. Ez nagyon rossz, mert a sikereiről kellene beszélnünk, arról a szerepről, amelyet a sportban és a társadalomban betölt – vélekedett az amerikai edző.

A műsorvezető ezen a ponton megjegyzi, hogy Tusup szavaiból az derül ki, ez a „régi iskola” folyamatosan jelen van, és Turi módszereiről a többi magyar edző is tudott.

„Valószínűleg ez a legjobban ismert, úgymond színfalak mögötti titok – tért rá a lényegre az amerikai edző. – Én már 2013-ban tudtam erről, amikor bekerültem a magyar úszósportba. Voltam edzőtáborban Turival együtt a nemzeti válogatottban, és megpróbáltak engem is bevonni. Világosan elmondták, lehet, hogy az én módszerem működik a világversenyeken, de itthon nem fog működni, mert ők nem akarják átadni a kontrollt és a hatalmat a sportolónak, vagyis nálunk a partnerség nem működik, mondták a magyar edzők.”

Az egyetlen módszer az, hogy mentálisan meg kell törni az úszót, alávetett szerepbe kell őt kényszeríteni – mondták akkor Tusupnak.

„Meg kell tanulniuk, hogy mi a jó és helyes módja a dolgoknak, mert különben nem figyelnek oda az edzőre – idézte fel Tusup. – A következő három hétben azt tapasztaltam, hogy ezt a módszert alkalmazzák nagyon sok fiatal úszóval. Akkor fiatalok voltak, ma már nem, de ennek a hatása ma is látható, és ez szívszorító. Akkor semmit sem tehettem, csak annyit, hogy háttérbe vonultam, és elhatárolódtam ezektől a módszerektől, és a saját stílusomat, a saját módszereimet alkalmaztam, a saját utamat jártam, mert pozitív jelenlétet akartam a versenyzőmtől. Ma ott tartunk, hogy az én úszóim nincsenek benne a nemzeti válogatottban, és én sem vagyok a nemzeti válogatott edzője, sőt már a rendszerben sem vagyok benne.”

Itt újból közbeszólt a riporter, és megkérdezte, hogy vajon azért vetette-e ki magából a rendszer Tusupot, mert az amerikai tréner nem alkalmazza ezt a „leuralós” metodikát.

Az egész oda vezethető vissza, hogy én nem illeszkedtem be abba a szűk körbe, ami a magyar szövetségben működik, ahol kéz kezet mos, ahol egymást védik az emberek – állítja tusup.

„Itt van egy szűk kör, amelynek tagjai nagyon sok pozíciót birtokolnak, van olyan, aki hat címen vesz fel fizetést, és ha az ember nem áll be a sorba, akkor kirekesztik ebből a körből, és hiába jöttek az eredményeim, hiába bizonyítottam be, hogy nemcsak az úszásban, hanem a futballban, a curlingben, a jégkorongban is tudok teljesíteni, folyamatosan kirekesztettek.”

Nem vagyok tagja az edzőbizottságnak, folyamatosan kérem a szövetségi kapitányt, hogy beszéljen velem, de nem akar.

Tusup szerint folyton változnak a szabályok, nincs átláthatóság, nem világos, egyes pozíciókat miként töltenek be. Egyetlen emberen múlik, hogy ki megy és ki marad. Kéz kezet mos, egymást védik, és aki nem illeszkedik be ebbe a rendszerbe, annak itt nincs helye. Tusup számára ez kiábrándító. Miként az is, hogy megannyi sportoló felemelte a szavát, és egyelőre ennek sincs foganatja.

(Borítókép: Shane Tusup 2019. október 5-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)