Sem verés, sem molesztálás nem érte az uszodában Gyarmati Andreát

Véleménycikkben reagált a magyar úszósportot körülvevő botrányokra Gyarmati Andrea egykori úszó, olimpikon. Írásából kiderül, hogy versenyzői pályafutása alatt nem volt részese verésnek vagy szexuális kihasználásnak, sem pedig lelki terrornak.

Az olimpikon mindezt azzal is magyarázza a 24.hu-n megjelent publicisztikájában, hogy edzéseit édesanyja felügyelte, és nem az a Turi György, akivel kapcsolatban elsők között Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes, nemrég visszavonult úszó egy lapinterjúban azt mondta:

Úgy bánt velünk, ahogyan nem lett volna szabad.

Gyarmati Andrea írásában kifejti, hogy nem vitatja a nyilvánosságra került eseteket, és reményei szerint a mostani botrány segít a rossz jelenségek kiküszöbölésében, a felmerülő ügyek pedig nem riasztják el a jövő bajnokait attól, hogy az úszósportot válasszák.

Turi György módszereiről először Késely Ajna mesélt lapunknak.

Majd a négyszeres olimpiai ezüstérmes, nemrég visszavonult Cseh László által elmondottakat a korábban a Spartacusban úszó Kiss Noémi író is megerősítette , aki egy interjúban egyebek mellett azt állította: a saját szemével látta, ahogy az edző berángat egy fiút az uszoda egyik mosdójába, ahol aztán agyba-főbe verte a tanítványát.

Az ügyben később Szepesi Nikolett, korábbi Európa-bajnoki bronzérmes úszó is megszólalt, aki már a 2013-ban m egjelent Én, a szexmániás című könyvében bemutatta az úszósport sötét oldalát.

Szepesi Nikolett a könyvben arról is írt, hogy Turi György többször megütötte – amit az edző el is ismert, de ennek okát nem árulta el –, majd az is kiderült, hogy tizenévesen őt és feltehetően a társait is szexuálisan zaklatta egy Kicsi bácsi névre hallgató masszőr.

Turi György a 24.hu-nak adott interjújában elmondta: a legmélyebb konfliktusok a nagy egóval rendelkező edzők és tanítványok közötti súrlódásból adódnak, mert ha egy úszó fiatalon sikereket ér el, már felnőttként gondol magára, és megkérdőjelezi mesterének tudását, módszereit, döntéseit.Az interjúban az edző arra is kitért, hogyan „törte be” Cseh Lászlót, volt, hogy két hónapig szinte mindennap hazazavarta, és azt is elismerte, hogy alkalmazott botot és pálcát is.

Az ügy azonban itt még korántsem ért véget. Az Indexnek Dara Eszter adott exkluzív interjút, aki többek között az állította, hogy a 2008-as pekingi olimpián Turi György maga mellé ültette a hotelszobájában, majd a nyakát kezdte csókolgatni.

A folyamatosan előkerülő újabb vallomások miatt az üggyel a Magyar Úszó Szövetség múlt csütörtöki elnökségi ülésén is foglalkoztak.

Azóta Szilágyi Liliána, Bernek Péter, valamint a korábban Hosszú Katinkával foglalkozó Shane Tusup is kifejtette álláspontját az ügyben.