Két Kenderesi léphet a két Lőrincz nyomdokaiba

Az úszást nem igazán tudta megkedvelni, a karatéba csak belekóstolt, a dzsúdósport mellett viszont hat évvel ezelőtt lehorgonyozott Kenderesi Péter, az olimpiai bronzérmes, EB második és harmadik helyezett Kenderesi Tamás kilenc évvel fiatalabb öccse. Kezd bebizonyosodni, hogy jó „kikötőt” választott. A tolnai kisközségből Pécsre költözött család harmadik, de nem a legkisebb fiúgyermeke hat évvel ezelőtt ismerkedett meg a küzdősportjával, amelynek jelenleg már nemcsak az ifjúsági, hanem a junior korosztályban is az egyik sikeres szereplője. Ha a mesterei, Kersics Antal és Kersics Dávid útmutatását kellő szorgalommal követve a még nagyobb kihívásoknak is meg tud felelni, az olimpiai álmai is megvalósulhatnak. Egyelőre nem lehet biztosra venni, de mind nagyobb az esélye annak, hogy a 2014-ben ifjúsági olimpiát nyert, aztán Rióban bronzéremmel kitűnőre vizsgázó Tamás mellett Péter is eljut az ötkarikás versenyekre. Ahol aztán felváltva szurkolhatnak egymásnak. Eredményességben aligha vehetik fel a versenyt az ország kedvencei közé tartozó Lőrincz testvérekkel, de ha a Kenderesi fivérek valóban együtt képviselnék a magyar színeket Párizsban, az messze nem csak családi büszkeségnek számítana.

Egymást t olják előre

„Nem titok, hogy esténként, amikor összedugjuk a fejünket Tomival, és magunk között értékeljük az eredményeinket, olykor az olimpiai terveinket is szóba hozzuk. A bátyám a tapasztaltabb, ő már sok nagy csatát vívott meg, mégis kíváncsi arra, hogy nála jóval fiatalabb sportolóként miként vélekedek az edzésmunkájáról. Erről azt tudnám mondani, hogy amennyire csak lehet, toljuk egymást előre. Jó testvérek vagyunk, izmokkal jól felszerelkezett Kenderesi-fiúk, az viszont még soha nem merült fel bennem, hogy kihívjam egy szkanderozásra. Ha viszont meggondolatlanul leállna velem egy barátságos dzsúdómeccsre, vissza kellene fogni magamat, mert nem ismeri a fogásaimat. Ráadásul arra is vigyáznom kellene, hogy meg ne sérüljön” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kenderesi Péter, a PVSK sportolója.

Az ifjú dzsúdós idén májusban saját korosztályánál eggyel feljebb merészkedve harmadik lett a juniorok országos bajnokságán, szeptemberben az ifjúsági OB-n aranyérmet vehetett át, ahogy nemrégiben a juniorok országos versengésének „B” osztályú bajnokságán is. Kitett magáért a nemzetközi versenyein, az ifjúsági Európa-bajnokságon és egy Európa-Kupa viadalon is a legjobb tíz között végzett.

Fél medencével kapna ki a bátyjától

Péter nem választott se magyar, se külföldi példaképet magának, azt viszont kivételesen nagy sikernek tartja, hogy Atom Anti, igazi nevén Kovács Antal 1992-ben olimpiai bajnok lett Barcelonában, Tóth Krisztián pedig nemrégiben bronzéremmel tért haza Tokióból.

„Figyelem a sportág nagyságait, igyekszem ellesni tőlük minden hasznosat, de a legfontosabb mégis az a számomra, hogy a saját stílusomból tudjam a lehető legtöbbet kihozni. A titkaimat nem fedem fel, abban viszont tényleg egyre jobb vagyok, ahogy az ellenfeleimet megközelítem és megragadom. Sok függ attól is, hogy miként tudom leblokkolni a velem szembe kerülők kezdeményezését, amihez nem csak technikai tudásra, hanem állóképességre is jócskán szükség van” – folytatta Kenderesi Péter, aki jövőre, utolsóéves ifjúságiként újabb babérokat gyűjtene korosztálya Európa-bajnokságán és az EK-viadalokon is, megerősítve a helyét az utánpótlás válogatottban.

Noha csak a tatamin érzi magát elemében, főleg az alapozás időszakában az uszodába is el szokott látogatni, mert szükségesnek érzi az izmainak és az ízületeinek „karbantartását” és a légzéstechnikájának fejlesztését.

„Ennek a célnak a gyorsúszás felel meg a legjobban, néha Tomi is segít abban, hogy a medencés edzéseim még hatékonyabbak lehessenek. Gyorsaságban aligha vehetem fel a versenyt vele, ha együtt startolnánk, félmedencényit biztos kapnék tőle, vagy még annál is többet” – ismerte el a 16 eszendős pécsi reménység.