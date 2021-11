A fodrászatból robbant be a sportág hercegnője

A dartscal kapcsolatban az egyik legnagyobb sztereotípia, hogy igazából csak egy kocsmasport, amit középkorú sörhasú férfiak játszanak. Erre az állításra viszont már évről évre rácáfol a sportág. Elég csak az év végi világbajnokságot említeni, ami nézők millióit ülteti a képernyők elé. Az eddig férfiak által dominált sportágba Fallon Sherrock első nőként robbant be, és azóta is rendre megizzasztja vagy le is győzi a férfimezőny klasszisait. Most éppen a Grand Slam of Dartson írt történelmet, mikor első nőként kvalifikált a kieséses szakaszba, sőt még rekordot is döntött 101 feletti dobott átlagával.

Évtizedek óta a nők is aktívan űzik a dartsot alacsonyabb szintű vagy utánpótlástornákon, ahol rendre meg is mérkőznek férfi vetélytársaikkal . Azonban profi szintű, televízió által is közvetített versenyeken 2019-ig nem láttunk példát arra, hogy női versenyző győzedelmeskedjen az erősebbik nem képviselője ellen. A két évvel ezelőtti világbajnokságon Sherrock üstökösként robbant be, és két fordulót is sikeresen vett, legyőzve kettő éljátékost is. Ismerjük meg a nőt, aki örökre megváltoztatta a dartsot, és azóta is hétről hétre tovább írja mesébe illő történetét.

A jelenleg 27 éves Fallon Sherrock a Londontól nagyjából 50 kilométerre fekvő kisvárosból, Milton Keynesből származik, ahol eredeti szakmája szerint fodrászként dolgozott. Példaképei a legendás teniszező Billie Jean King és Sarah Jessica Parker voltak. Saját bevallása szerint igazából olyan nagyon sohasem érdeklődött a darts iránt, inkább csak hobbiként fogta fel, pedig a tehetsége már kiskorában tagadhatatlan volt. Aztán egyszer csak úgy döntött, hogy komolyan elkezd foglalkozni a sporttal, és hamar különleges játékos vált belőle.

Felívelő karrierjében 2014-ben egy komoly törés következett, amiről a The Gentle Woman portréjában is mesélt.

Áprilisban megszületett a kisfiam, és rá hat hónapra vesebetegséget diagnosztizáltak nálam. Ez volt életem legborzasztóbb időszaka. Felírtak nekem mindenféle gyógyszert, de egyik sem akart igazán beválni, és amikor újabb gyógyszerre váltottam, mindig mellékhatásoktól szenvedtem

– mesélte Sherrock.

Hozzátette, a mellékhatások egyike az volt, hogy az arca felduzzadt, úgynevezett holdarca lett. Emiatt a televízió által közvetített mérkőzéseken megjegyzéseket is kapott, de igyekezett kizárni a negatív kommentárokat. 2016-ban végül sikerült beállítani a gyógyszeres kezelését, az arca is visszanyerte eredeti formáját. Így azóta újra kizárólag a dartsra tud koncentrálni amellett, hogy

egyedülálló anyaként neveli autista fiát.

A dupla 18, ami örökre megváltoztatta az életét

A női versenyzők jelenléte rendkívül ritka a profi darts legnívósabb versenyén, az év végi PDC-világbajnokságon. A BDO-vb mezőnyében már több női játékos is elindult a korábbiakban, azonban annak a versenynek a színvonala összehasonlíthatatlan a PDC-világbajnokságéval. Elég csak annyival alátámasztani az előbbi állítást, hogy a két évvel ezelőtti versenyig soha nem nyert még nő egy mérkőzést sem a londoni Alexandra Palace-ban rendezett vb-n. Azonban 2019. december 17-én történelmi pillanat született az Alley Pallynek is becézett arénában.

A dartsvilágban addig szinte ismeretlen Fallon Sherrock az akkori világranglista 77. helyezettjét, Ted Evettset győzte le hatalmas bravúrral 3–2-re. Győzelmét egy dupla 18-as sikeres kiszállóval biztosította be, amivel örökre beírta magát a darts történelemkönyvébe. Arra a kérdésre, hogy mégis mekkora sporttörténeti pillanat volt Sherrock sikere, az alábbi videó választ ad, amin érdemes megnézni az euforikus hangulatban ünneplő közönséget.

A menetelése ekkor még mindig nem fejeződött be, a következő fordulóban a világ akkori tizenegyedik legjobb játékosát, Mensur Suljovicot is legyőzte. Végül a harmadik körben búcsúzott a világbajnokságtól, de az Alexandra Palace népe egyből elnevezte a „Palace királynőjének”.

Meghatározó játékos lett a profik között

A két évvel ezelőtti világbajnokság óta sem hagyott alább Sherrock menetelése, a vb végeztével meghívást kapott a Premier League 2020-as évadának egyik versenyére, ahol „kihívóként” állt a tábla elé. 2021 szeptemberében a Nordic Darts Mastersen már a világranglista ötödik, belga Dimitri Van den Berghet is legyőzte, végül a döntőben szenvedett csak vereséget Michael van Gerwentől.

Ezután érte el pályafutása újabb kiemelkedő eredményét, amire talán még annyira sem számított a dartsvilág, mint két évvel ezelőtti fantasztikus menetelésére. A Grand Slam of Darts a világbajnokság után az egyik legnívósabb dartstorna, ahol Sherrock újabb történelmi rekordot állított fel.

A torna csoportkörének második fordulójában egyértelmű fölénnyel, 5–0-s végeredménnyel győzte le a belga Mike De Deckert, sőt 101,55 pontos körátlagával rekordot állított fel.

Soha ilyen magas átlagot még nem dobott női versenyző a Grand Slam of Darts történetében.

Ha ennyi nem lenne elég, Sherrock kisasszony a csoportkör utolsó fordulójában a német Gabriel Clemens ellen játszott a továbbjutásért. Azonban az öt nyert legig tartó mérkőzésen 3–1-es hátrányban volt, amikor valami egészen hihetetlen fokozatra kapcsolt. Előbb egy 141-es kiszállót dobott sikeresen, majd a számára mindent eldöntő legben 170-ről szállt ki, és jutott tovább az egyenes kiesés szakaszba, a torna történetében első nőként.

A nyolcaddöntőben azzal a Mensur Suljoviccsal találkozott, akit már legyőzött egyszer a két évvel ezelőtti világbajnokságon. Sherrock újra zseniálisan játszott, és – mondhatni, már nem is olyan nagy meglepetésre – küldte haza osztrák ellenfelét 10–5-ös végeredménnyel. Menetelése végül a negyeddöntőben ért véget szombat este, ahol kiváló mérkőzésen szenvedett szűk vereséget a világranglista második, Peter Wrighttól.

A változás nagykövete

Miután történelmet írt a világbajnokságon, Sherrock rögtön másnap reggel már az egyik legismertebb angol reggeli televíziós műsor vendége volt. Elmesélte, hogy elképesztő szeretetet és támogatást kapott a szurkolóktól sikere után, és azt szeretné elérni, hogy ezzel elinduljon egy változás. Egy olyan változás, ami azt képviseli, hogy a nők az élet bármely területén a férfiak fölé is tudnak kerekedni.

A fellegekben járok. Őszintén, nagyon büszke vagyok magamra, amit elértem. Amit ma este végrehajtottam, bizonyítja, hogy a nők igenis le tudják győzni a férfiakat, csak több lehetőség kell, hogy ezt be tudjuk bizonyítani

– mondta Sherrock a győzelme után.

Egyik példaképe, a teniszlegenda Billie Jean King csak annyit mondott Sherrockot illetően, hogy

elhozta a változást.

Sarah Jessica Parker hozzátette, hogy amikor történelem íródott a szemünk előtt, mi csak döbbenten és ámulattal figyeltük, ahogy a színpadon egy fiatal nő legyőzi férfi ellenfelét.

Egy dolog biztos, Fallon Sherrock lassan két éve elhozta a változást a darts világába, ahol azóta is napról napra bizonyítja, hogy – egyelőre egyedüli nőként – helye van a férfiak által dominált élmezőnyben. A közelmúltban kvalifikált az év végi világbajnokságra, így visszatérhet az Alexandra Palaceba, ahol két éve kezdődött mesebeli története.

(Borítókép: Getty Images)