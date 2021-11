A románokat is legyőzve jutott elődöntőbe a magyar FIFA-csapat

A CS:GO versenye már lezajlott, azt a világranglisátn jelenleg harmadik helyen álló Gambit csapata nyerte. Az oroszok a vasárnapi fináléban a a szintén orosz Entorpiq legjobbjait győzték le.

A rendezvény részleteiről az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület elnöke, Biro Balázs adott részletesebb tájékoztatást.

„A V4 Future Sports Festival 2021-es Online kiadásával célunk a speciális járványügyi helyzetben a verseny folyamatosságának biztosításával a Visegrádi Négyek szocio-kulturális kapcsolatainak elmélyítése, a V4 közös identitás erősítése a videojátékos közönségkörében, továbbá az online lebonyolítás lehetőségét felhasználva a V4-en túli balkáni és kelet-európai országok bevonása a fesztivál ökoszisztémájába.

Sajnos a pandémia miatt tavaly elmaradt az esemény, most viszont habár csak zárt kapuk mögött, de visszatért. Pozitív tapasztalatokat és visszajelzéseket kaptunk a 2018-as és a 2019-es tornáról is, így örömmel rendeztük meg újra. A koronavírus ezúttal is nehezítette a szervezést, de a lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk ugyanazt a színvonalat biztosítani a játékosoknak, amit korábban megszokhattak, természetesen a biztonságot előtérbe helyezve.”

Az elnöktől megtudtuk, hogy az esportolókat a rendezvényhez közeli hotelben szállásolták el, afféle buborékban, ahogyan azt bármilyen más hagyományos sportversenyeken szokás. Biro Balázs kiemelte, az online közvetítések és a verseny két legfontosabb összetevője a megfelelő áram és internet biztosítása,

Az első fesztivált nagyjából kétmillióan, a másodikat két- és félmillióan követték. Az előrejelzések alapján és a profi közvetítésnek hála ezúttal nagyjából négymillió egyedi felhasználó érdeklődésére számítunk.”

Ami a díjazást illeti, a V4 Future Sports Festival össznyereménye 350.000 euró (kb. 130 millió forint), ebből 25.000 a FIFA, 325.000 pedig a CS:GO összdíjazása. Ebből is jól látszik, hogy az online térben jóval népszerűbb a csapatalapú belsőnézetű lövöldözős játék, amit ahogyan korábban is írtunk, Budapesten az orosz Gambit csapata nyert meg.

A legnépszerűbb focis videojáték-sorozat küzdelmei kedden kezdődtek a csoportmeccsekkel. Nyolc nemzet indult a viadalon: a V4 országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia), mellett Szlovénia, Szerbia, Horvátország és Románia kapott meghívást a tornára. A 2 a 2 elleni megmérettetésen Magyarországot a Szoboszlai Dominik esport-csapatában, a DomiNationben versenyző Molnár Gábor (molnargabo) és Majorosi Krisztián (chris_maj), az LV_Esports Team játékosa képviselte.

A keddi selejtezőn Lengyelország és Csehország jutott a szerdai elődöntőbe, ma pedig a magyarok a románok ellen kezdték meg a küzdelmeket. A kétmeccses párharcok első találkozóját 3–2-re nyerték Gabóék, majd a másodikat is ugyanilyen arányban, így a kezdésre remekre sikerült. A következő fordulóban a szerbek ellen 2–2 lett az első meccs, akik viszont a másodikat 1–0-ra megnyerték, így két kör után három ponttal az utolsó körben kötelező volt a győzelem az addig pont nélkül álló Horvátország ellen.

FIFA-torna a V4 Future Sports Festivalon

V4 Future Sports Festival / Esportmilla / Kiss Gergely

Az első percekben két nagy helyzetet megúsztak a magyarok, utána viszont gyors kontrákkal háromszor is mattolták Horvátország legjobbjait és végül 4–1-re nyertek, így az is belefért, hogy a horvátok a visszavágót 2–1-re behúzták. A gólkülönbség miatt így az utolsó mérkőzés, a szerb–román eredményétől függetlenül a magyar csapat továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol az elődöntőben Csehország lesz az ellenfele.

„A csoportmeccsek után így értékeltek a játékosok: „Nagyon sokat gyakoroltunk az elmúlt napokban, arra számítottunk, hogy minden párharc szoros lesz és így is történt. Fontos volt a románok elleni első csata, hogy magabiztosan játszhassunk a következő meccseken.

A továbbjutás volt az elsődleges célunk, ezt teljesítettük.

A 2 a 2 elleni rendszert az új FIFÁ-ban vezették be, ez az első nemzetközi verseny, ahol ilyen felállásban játszunk. Sokat kell kommunikálnunk, kicsit a másik fejével is gondolkodnunk kell, de az eredmények alapján bizakodóak vagyunk a holnapi helyosztókat illetően” – mondta az Indexnek Molnár Gábor.

„Majorosi Krisztián így értékelt: Az első győzelem kulcsfontosságú volt a románok ellen, ezt viszonylag magabiztosan abszolváltuk. Utána a szerbek elleni párharc nagyon kiegyenlített volt, kissé szerencsétlenek is voltunk, de tudtuk, hogy a horvátok elleni csata lesz a legfontosabb. Ott bár nagyon nekünk estek, az ellentámadásokból gyorsan magabiztos, háromgólos előnybe kerültünk, ezt pedig már a második mérkőzésen is meg tudtuk tartani.

Az elején meg kellett szoknunk Gabóval egymás stílusát, de a verseny előtti három napban szinte már olvastuk egymás gondolatait.

Bizakodva várjuk az egyenes kiesés szakaszt, minél jobb eredményt szeretnénk elérni.”

(Borítókép: V4 Future Sports Festival / Esportmilla / Kiss Gergely)