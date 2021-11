Újabb úszó vallott: Turi György szadista módon, szinte kéjjel vert bennünket

Orsovai Péter az Origo hasábjain tálalt ki korábbi úszóedzőjének cselekedeteiről. Elmondása szerint Turi György lexikoni értelemben véve is szadista ember, akin mindig is látszott, hogy élvezettel verte egyes tanítványait.

A cikk – amely egy egyes szám első személyben írt vallomás – úgy kezdődik, hogy Orsovai nem tönkretenni szeretné Turit, hanem azt szeretné elérni, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg hasonló dolgok senkivel sem.

Szégyen vagy nem: megfogadtam, ha összefutunk valahol az utcán, tuti meg fogom ütni. Egyszer. Ez a mai napig nem történt meg, neki ez lehet szerencse, de talán nekem is. Ám ha látnám őt sétálgatni itt, Erzsébeten, biztosan nem tudnám visszafogni magam. Csak egyetlen ütés lenne. De abba mindent beletennék

– írja őszintén Orsovai.

– mondja a ma 47 éves Orsovai, aki szerint a verések sokszor megismétlődtek. Hozzáteszi, szüleinek soha nem beszélt akkor erről.

Turi György kedvenc módszere a szimulánsok kiszűrésére az úgynevezett »megnyugvásteszt« volt. Ennek az volt a lényege, hogy hirtelen kaptunk egy rendkívül nagy terhelést, ez lehetett akár úszás, akár futás is, majd ennek a végén azonnal pulzusmérés következett. Ilyenkor azt mérték, hogy mennyi idő alatt tér vissza a pulzus a nyugalmi állapotba. Ebből szűrték ki, hogy szimulálsz vagy sem. Ha úgy gondolták, hogy igen, elvertek, mint a lovat.

Orosvai elmondja, azért is hagyta abba az úszást, mert volt egy pont, amikor már azt érezte, jobban utálja Turit, mint amennyire szeret úszni. Ekkor beszélt családjának is problémáiról. Hiába győzködték, végül az úszással felhagyott, és az öttusával folytatta.

Turin mindig is látszott, hogy élvezettel vert bennünket. Mocskos dolognak tartom, hogy utólag azt mondja mindenféle interjúban, hogy mennyire fájtak neki is ezek a verések. A nagy szart. Ez egyszerűen nem igaz! Ő egy szadista ember. Lexikoni értelemben véve is az. Neki örömet jelentett más ember bántása, verése.