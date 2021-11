Huszonhárom éves elnöki regnálása alatt semmilyen olyan észrevétel vagy panasz nem érkezett Gyárfás Tamáshoz, amelyben Turi György által elkövetett verbális vagy fizikai erőszakról lett volna szó.

A magyar úszósportot az utóbbi időben körüllengő botránnyal kapcsolatban sokan megszólaltak már: Turi György módszereiről először Késely Ajna beszélt lapunknak. A mesteredzőről Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes, nemrég visszavonult úszó egy lapinterjúban azt mondta:

Úgy bánt velünk, ahogyan nem lett volna szabad.

Gyárfás Tamás, aki 1993 és 2016 között irányította elnökként a Magyar Úszó Szövetséget, felidézte: Cseh László édesapjával jó személyes viszonyt ápolt, iskolatársak voltak, ám ő sem jelzett neki semmi ilyesmit.

A Szepesi-könyv kapcsán értesültem az első esetről. Niki helyesen járt el, de akkor nem nyíltak meg a szájak, kivéve Kiss Noémit, aki ha jól emlékszem, akkor is felszólalt, de nem csatlakoztak hozzá további versenyzők. Az első jelzés után lefolytattunk egy vizsgálatot: a nemzetközi szaktekintélyt, Herczog Máriát kértük fel, hogy mindent megelőzendő dolgozzon ki egy gyermekvédelmi programot, amely természetesen minden erőszakkal szemben érvényes. Lezajlott egy nagy továbbképző rendezvény, még egy angol előadót is felkértünk, az összes edző részt vett rajta. De mire a program tartalmat kapott volna, már lemondtam az elnökségről

– nyilatkozta Gyárfás Tamás a 24.hu megkeresésére.

A négyszeres olimpiai ezüstérmes, nemrég visszavonult Cseh László által elmondottakat a Spartacusban úszó Kiss Noémi író is megerősítette, aki egy interjúban egyebek mellett azt állította: saját szemével látta, ahogy az edző berángat egy fiút az uszoda egyik mosdójába, ahol aztán agyba-főbe verte a tanítványát.

Az ügyben Szepesi Nikolett korábbi Európa-bajnoki bronzérmes úszó is megszólalt, aki már a 2013-ban megjelent könyvében bemutatta az úszósport sötét oldalát. Szepesi Nikolett itt arról is írt, hogy Turi György többször megütötte – amit az edző el is ismert, de ennek okát nem árulta el –, majd az is kiderült, hogy tizenévesen őt és feltehetően a társait is szexuálisan zaklatta egy Kicsi bácsi névre hallgató masszőr.

Turi György egy interjúban azt mondta: a legmélyebb konfliktusok a nagy egóval rendelkező edzők és tanítványok közötti súrlódásból adódnak, mert ha egy úszó fiatalon sikereket ér el, már felnőttként gondol magára, és megkérdőjelezi mesterének tudását, módszereit, döntéseit. Az edző arra is kitért, hogyan „törte be” Cseh Lászlót, volt, hogy két hónapig szinte mindennap hazazavarta, és azt is elismerte, hogy alkalmazott botot és pálcát is.

Az Indexnek Dara Eszter adott exkluzív interjút, aki többek között az állította, hogy a 2008-as pekingi olimpián Turi György maga mellé ültette a hotelszobájában, majd a nyakát kezdte csókolgatni.

A folyamatosan előkerülő újabb vallomások miatt az üggyel a Magyar Úszó Szövetség november 11-i elnökségi ülésén is foglalkoztak.

Később Szilágyi Liliána, Bernek Péter, a korábban Hosszú Katinkával foglalkozó Shane Tusup és Orsovai Péter is kifejtette álláspontját az ügyben.