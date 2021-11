Idehaza hozzászokott a nyeréshez a Fradi, de a Betis más kávéház

„Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir.”

A halál hangjai csendültek a Guadalquivir partján.

Federico García Lorca szívbemarkolóan tragikus balladájának első sora járt a fejemben – Nagy László avatott fordítása –, amikor szerda délelőtt a Betis pályája, a Benito Villamarín Stadion felé baktattam vakító napsütésben, gyümölcsöktől roskadozó narancsfák alatt, virágzó leanderek és ciklámenek között a Paseo de las Delicias, azaz a Gyönyörök sétánya nevű sugárúton, hol máshol, mint Andalúzia legnagyobb folyója, a Guadalquivir partján. Valószínűleg a hely szelleme tette, de azon morfondíroztam:

Bár a Ferencváros már mindenképpen a kvartett utolsó helyen végez, és a csapat számára ősszel befejeződik az európai menetelés, azért messze nem mindegy, hogyan és főképp mennyire eredményesen játszanak Uzuniék.

Merthogy a csoportkörben egy győzelemért 630 000, a döntetlenért 210 000 euró jár azon a 3,63 millión felül, amit már így is, úgy is megkapott a klub a csoportkörbe kerülésért.

A szeptemberben a Groupama Arénában győztes Betisnek nagyratörőbb céljai vannak: bejutni a kieséses szakaszba. Ehhez meg kéne nyernie a csütörtöki mérkőzést (18.45 óra, játékvezető a francia Ruddy Buquet), és ha a Bayer Leverkusen megveri a Celticet, akkor már nem marad nyitott kérdés, mindenképpen a német és a spanyol csapat a továbbjutó.

A Ferencváros szerda kora délután érkezett meg charterjárattal Sevillába, 16 órakor tartott edzést, míg a spanyolok már délben gyakoroltak a Benito Villamarín Stadionban, ahová kétharmad házat, negyvenezer nézőt várnak csütörtökre a rendezők.

A belépők ára 30 és 150 euró között mozog, de a klubtagoknak (socios) kedvezményes akciót indítottak, számukra 20, 25 és 30 eurós jegyek is lesznek.

Az ABC című országos napilap sevillai mutációjában érdekes interjú jelent meg Nono Delgadóval, a Budapest Honvéd játékosával, aki a Betis csapatában nevelkedett, és korábban játszott Diósgyőrben, a Slovan Bratislavában, június óta pedig Kispesten, ahová három évre írt alá. (Van még egy magyar vonatkozás: Fernando, a Diósgyőr korábbi játékosa jelenleg a Betis másodedzője.) Nono elmondta, hogy a budapesti Fradi–Betis-mérkőzést nem látta a Groupama Arénában, mert röviddel előtte tartott edzést a Honvéd, de a meccsre hazaért, és a tévében megnézte az összecsapást, amelyet csak nagy nehezen nyert meg a sevillai zöld-fehér gárda, a hosszabbításban biztosította be a győzelmet a Betis egy kontrából Tello révén.

Szerdán előbb Manuel Pellegrini, a Betis chilei vezetőedzője és Marc Bartra, a Barcelonát és a Borussia Dortmundot is megjárt rutinos védő találkozott a sajtó képviselőivel.

Pellegrini, a legendás 68 éves tréner, aki többek között a Real Madridot és a Manchester Cityt is irányította, és utóbbival a Premier League bajnoka volt, arról beszélt, hogy William Carvalho, Montoya, Pezzella és Rodri megsérült vasárnap az Elche ellen, Fekir eltiltását tölti, ők biztosan nem léphetnek pályára csütörtökön.

Pellegrinitől megkérdeztük, hogyan pozicionálná a Ferencvárost a spanyol bajnokságban, de a rutinos chilei erre csak a sablonválaszt adta:

Marc Bartra arról beszélt, nagyon várja a csütörtöki összecsapást, főleg azért, mert többször is kimaradt az utóbbi időben. Jó pillanatát éli a csapatuk, folytatni akarják ezt a sikeres sorozatot, hangsúlyozta a középső védő, aki azt is említette, hogy sokat beszélget Fernandóval magyarországi élményeiről és arról, hogy milyen a magyar futball.

„Jól dolgoztunk a válogatott szünet alatt, egyre jobb formába lendültünk, meg akarjuk nyerni hátralévő mérkőzéseinket, és a csoport élén akarunk végezni”, mondta Bartra.

A Ferencváros részéről Peter Stöger vezetőedző és Henry Wingo, a csapat amerikai jobbhátvédje jelent meg a sajtótájékoztatón.

Roppant erős csoportba kerültünk, ez akár egy Bajnokok Ligája-kvartettnek is megfelelne – kezdte az osztrák szakember az Index kérdésére reagálva. – Különböző stílusú, de egyformán erős ellenfeleink vannak, nehéz közöttük rangsort felállítani. Tetszett, ahogy felvettük mindegyikük ellen a kesztyűt. Nem vagyunk könnyű helyzetben, pontot, pontokat akarunk szerezni a Betis ellen. Elindultunk a helyes irányban, ezt bátran kijelenthetem a hazai eredményeink alapján, és különösen tetszik a védelmünk fejlődése, hiszen az utóbbi négy bajnokinkon nem kaptunk gólt. Nagyon szimpatikus a Betis technikás, sokpasszos játékstílusa, de pontot, pontokat akarunk szerezni. Minden új meccs új esély, és mi ezzel szeretnénk élni. Főleg akkor, ha javul a helyzetkihasználásunk, mert bizony mind a négy eddigi Európa-liga-meccsünkön megvoltak a lehetőségeink.

Arra a kérdésre, hogy mi a terve a Betis csatárainak hatástalanítására, így felelt:

Ilyen kvalitású csatárok ellen csak csapatként tudunk védekezni, és azt is csak ismételni tudom, hogy a védekezés a csatárainknál kezdődik. Sok munkánk lesz csütörtökön, az egyszer biztos. Jobb döntéseket kell hozni, mint eddig, túl sok volt a könnyelmű hiba a védekezésünkben.

Azt is megkérdeztük Stögertől, kikre nem számíthat a Betis ellen.

Sajnos Zubkov és Uzuni megsérült, pedig az utóbbi mérkőzéseken mindketten remek formába lendültek. Őket nélkülöznünk kell. De többféle felállásban is megálltuk a helyünket, miért ne sikerülne most is? Hogy mikor lennék elégedett? Tudni kell, hogy az eredmény és a teljesítmény nincs mindig összhangban. Az utóbbival rendszerint elégedett vagyok, az utóbbi nehezebb kérdés, mert a Betisnek fontos lenne pontokat szereznie.