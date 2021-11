Oda látogat a Fradi, ahol valaha magyar csatár volt a sztár

Csütörtökön 18.45 órai kezdettel a Real Betis a Ferencvárost fogadja a labdarúgó Európa-liga G csoportjának 5. fordulójában, a sevillai Benito Villamarín Stadionban, miközben ugyanebben az időpontban a Bayer Leverkusen vendége a Celtic lesz. A magyar bajnok már mindenképpen az utolsó, negyedik helyen végez a csoportban – ezzel pedig decemberben be is fejezi európai szereplését ebben az idényben –, ennek ellenére botorság lenne azt állítani, hogy nincs tétje az összecsapásnak. A spanyolok akár még csoportgyőztesek is lehetnek, ha december 9-én, a 6. fordulóban győznek Glasgow-ban, jelenleg ugyanis az állás a következő:

1. Bayer Leverkusen 10 pont, 2. Betis 7, 3. Celtic 6, 4. Ferencváros 0.

Ami azt illeti, a Fradinak sem tét nélküli a csütörtöki meccs: az Európa-liga csoportkörében minden egyes győzelem 630 ezer eurót, a döntetlen 210 ezer eurót hoz a konyhára.

Ami pedig cseppet sem közömbös a klub költségvetése szempontjából. (Azzal, hogy bejutott a csoportkörbe a Fradi, már eddig is 3,63 millió eurót, azaz 1,343 milliárd forintot kasszírozott.)

Az FTC vasárnap este meggyőző játékkal 3–0-ra gázolta le a MOL Fehérvár FC csapatát a Groupama Arénában az NB I 13. fordulójában, és három pont előnnyel vezeti a tabellát. Utóbbi öt, magyar ellenféllel szemben játszott mérkőzésén még gólt sem kapott: a MOL Fehérvárt 3–0-ra, a Kisvárdát 4–0-ra, a Gyirmótot 2–0-ra verte, az MTK Budapesttel gól nélküli döntetlent játszott, a Magyar Kupában pedig a Tökölnek rúgott egy hetest.

Nagyon keményen edzettünk az elmúlt hetekben, ennek eredménye a javuló játékunk, Sevillában is pontszerzés a célunk – jelentette ki vasárnap este a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Peter Stöger, a zöld-fehérek osztrák edzője.

A gond az, hogy a Betis is jó formába lendült. Vasárnap ugyanúgy 3–0-ra győzött Elchében, ahogy a Fradi az Üllői úton, és az OTP Bank Ligához nem igazán hasonlítható La Ligában az ötödik helyen áll négy ponttal megelőzve egy olyan mamutot, mint amilyen a Barcelona. Az elmúlt egy hónapban 1–0-ra megverték az Alavést, 3–2-re a Rayót, 4–1-re a Valenciát, 3–0-ra kikaptak az Atlético Madridtól, a városi derbin 2–0-ra a Sevillától, majd 3–0-ra győztek Elchében, ha csak a bajnoki eredményeket nézzük.

A Betis legfényesebb csillaga a francia világbajnok Nabil Fekir, akinek egyébként az öccse, Yassin is a a klub játékosa. A legnagyobb név viszont egy legenda, a 40 éves, 51-szeres spanyol válogatott joaquín Sánchez, aki a 2004-es Eb-n és a 2006-os vb-n szerepelt a nemzeti tizenegyben.

Van azonban egy még nagyobb név, aki ugyan már 68 éves, de mindenki meghajol, aki találkozik vele.

Manuel Pellegrini, az oroszlánsörényű ősz chilei mágus ugyanis olyan óriás kluboknak volt a vezetőedzője/menedzsere kacskaringós pályafutása során, mint a River Plate, a Real Madrid, a Manchester City vagy éppen a West Ham United.

Az olasz szülők Santiagóban született gyermeke a 2009–2010-es bajnokságban akkor klubrekordot jelentő 96 pontot szerzett a Real Madriddal, pechjére azonban Pep Guardiola Barcelonája még jobb volt, 99 ponttal bajnok lett, és Pellegrininek mennie kellett.

Egy málagai intermezzót követően 2013 májusában leszerződtette a Manchester City, és a 2013-2014-es szezonban a City a Premier League bajnoka lett.

Pellegrini személyében először nyert angol bajnokságot Európán kívülről érkező menedzser.

A Betishez 2020. július 9-én érkezett meg a chilei mester, és első idényében a hatodik helyre, az Európa-ligába vezette a sevillai gárdát.

A Betis mostani játékoskeretében Joaquín és Fekir mellett a portugál válogatott kapus Rui Patricio a nagy név, a középhátvéd Marc Bartra megfordult a Barcelonában és a Borussia Dortmundban, Sergio Canalest a Real Madridból, Cristian Tellót a Barcából ismerjük, Bellerín pedig a La Masia nevelése, de 2011 óta az Arsenal védője, jelenleg kölcsönben játszik a Betisben. (Vasárnap kiállították az Elche ellen, de ettől függetlenül csütörtökön játszhat.)

Ám bármekkora sztár is Fekir, az algériai szülőktől származó francia nem játszhat csütörtökön. A november 4-én megrendezett Bayer Leverkusen–Real Betis mérkőzés ráadásában – a meccs 4–0-s hazai győzelemmel ért véget – az őt elkaszáló Demirbayt – aki ugyancsak piros lapot kapott szabálytalanságáért – nyakon ragadta, az angol Antony Taylor játékvezető pedig kiállította Fekirt. És ezért az UEFA három nemzetközi kupameccsről eltiltotta.

És akkor a magyar kapcsolat. Nem is egy hazánkfia megfordult a sevillai klubban. Az '56-os menekült Kuzman József az 1957–1958-as idényben játszott a Betisben, legendai státusra azonban nem ő, hanem Ladinszky Attila, a „rózsadombi George Best” emelkedett. A lobogó sörényű bogém 1971-ben lépett le az utánpótlás válogatott belgiumi túráján. A Feyenoord és az Anderlecht után került a Betishez, ahová Szusza Ferenc, a sevillaiak akkori edzője hívta.

Csaknem ötven év után az én gólommal vertük meg először a Real Madridot a Bernabéuban, egy nullára győztünk, előbb elfektettem Pirrit, majd ballal betekertem a hosszú felsőbe Miguel Ángel fölött. Nyújtóz­kodott, de nem érte el. Camacho, Vicente Del Bosque, ilyen futballisták játszottak abban a Realban. Másnap a Marca azt írta, hogy a gólom bekerül az örökkévalóságba. De az Atléticót is, amelyik meg akart venni, az én gólommal vertük meg szintén egy nullára, ott Pepe Reina apja volt a kapus, neki rúgtam. Az FC Sevilla elleni városi rangadón pedig Paco Buyónak, a Real későbbi kapusának vágtam kettőt, ott három egyre nyertünk. Ötvenkilenc meccsen csak tizenhét gólt szereztem a Sevillában, de azok mindig győztes gólok voltak!

– fogalmazott a FourFourTwo magazinnak adott interjújában Ladinszky, aki három idényt húzott le a Benito Villamarín Stadionban, és amikor tavaly május 14-én elhunyt, Sevilla gyászba borult. Minden spanyol újság megemlékezett a káprázatos futballtudású bohémról.

Ha már Ladinszky: a Betis és a Ferencváros először 1975 augusztusában találkozott egymással, méghozzá Málagában, a XV. Trofeo Costa del Sol nyári felkészülési tornán. (Akkor még meghívták a magyar klubokat ilyen eseményekre...) A mérkőzést 3–1-re a Fradi nyerte Bálint, Takács és Szabó F. góljával. Ám egy hét múlva a sevillai tornán újból összecsapott a két együttes, és azon a mérkőzésen már pályára lépett a nyár nagy igazolása, Ladinszky Attila.

És ha már játszott, ő szerezte a találkozó egyetlen gólját! Mi több, Ladinszky lett a négyes torna MVP-je!

Harmadik alkalommal 1984. augusztus 7-én került szembe egymással a két csapat, ismét a Benito Villamarín Stadionban, nyári tornán. A hazaiak simán, 2–0-ra győztek, ahogy a korabeli jelentés írja, „sin despeinarse”, azaz úgy, hogy össze sem kócolódott a frizurájuk.

A negyedik Fradi–Betis pedig idén szeptemberben volt, immár az Európa-ligában, és mint tudjuk, a Groupama Arénában 3–1-re győztek a spanyolok.

(Borítókép: A ferencvárosi Henry Wingo (b) és Cristian Tello, a spanyol csapat játékosa a labdarúgó Európa-liga csoportkörében, a G csoport második fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Real Betis mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában 2021. szeptember 30-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)