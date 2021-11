Megszűnhet a nagy múltú vidéki magyar futballcsapat?

Egyre nehezebb anyagi helyzetben van a Soproni VSE labdarúgócsapata, amely jelenleg a harmadosztályban szerepel, ám korántsem biztos, hogy sikerül befejeznie az együttesnek a 2021–22-es idényt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) még 2008-ban vonta meg az első osztályú licencet a Soprontól, amely később a megyei bajnokságot is megjárta. A korábban játékosként a Ferencvárossal bajnoki címet nyerő Csiszár Ákossal 2018-ban viszont sikerült megindulnia a csapatnak felfelé.

Bár az új elnökkel egy komoly utánpótlásbázis kezdett el kiépülni a „leghűségesebb városban, majd az NB III-ba is sikerült feljutnia az alakulatnak, sőt az NB II-be való felkerülés is a tervek között szerepelt, Csiszár Ákos most mégis rossz hírekről számolt be.

A klubvezető ugyanis képtelen tovább egyedül irányítani a klubot, és bár nagy erőkkel keresik az új, tőkeerős befektetőt, eddig még senki sem jelentkezett.

Az utánpótlásból nem kívánok kiszállni, mert fáradságos munkával építettem újjá az egyesületet. A gazdasági társaságból, ami a felnőttlabdarúgást működteti, viszont december 15-ével valóban távozom, de egy új tulajdonos érkezéséig, illetve a bajnokság befejezéséig maradok. Az elmúlt évek bizonyították, hogy a felnőttfutballhoz új tőkeerős tulajdonos kellene Sopronban. A fiataljaink becsülettel játszanak ugyan, de a piac kihívásainak a klub nem tud eleget tenni. A költségvetésünk ugyanis a legalacsonyabb az NB III-ban. A bajnokság végéig a feltételek biztosítottak, de szükséges lenne a tulajdonosváltás. Nem pénzt kérek, segítségért kiáltok, csak azért, hogy a futballklub működése normális kerékvágásban maradjon. Ehhez elengedhetetlen lenne egy új tulajdonos érkezése

– nyilatkozta Csiszár Ákos a Kisalföldnek, amit a Blikk szemlézett.

Tiszta a pénzügyi helyzetünk, tartozásunk nincs, az ígéretünket napra pontosan betartjuk. Több pénzt az utánpótlás-egyesületből nem tudunk kivenni, és nem is akarunk, mert veszélybe sodornánk mindent. A gazdasági társaságban ellenszolgáltatás nélkül végezzük a munkánkat Holpár Péterrel együtt. Nagyon sok céget megkerestünk, hogy szálljon be a profi futballba, de ez nem hozott eredményt. Dolgoztunk tovább egy »igen« szóért, az egyik helyen már majdnem célba értünk, amikor a cég váratlanul visszalépett. Ezen a ponton elfogyott minden elképzelésem, és rá kellett döbbennem, hogy ez már önerőből nem megy

– folytatta a sportvezető.