Nincs újabb csoda, a párosok meccse dönt a Davis-kupában

Piros–Millman

A világranglistán 282. helyen álló Piros Zsombor és az ATP listájának 72. pozícióját elfoglaló Millman mérkőzése sok rontott ütést hozott az első játszmában. A találkozó – férfimérkőzéshez szokatlan módon – öt bréket is hozott, ráadásul a 22 éves magyar játékos 5:4-nél ismét elveszítette az adogatását, ami már a szettbe került neki.

Piros Zsombor a második játszmában 4:4-nél brékelte Millmant, végül saját szerváját hozva ki is egyenlített. A döntő szett három brékkel indult: Piros Zsombor kétszer, míg ausztrál ellenfele egyszer tudott fogadóként játékot nyerni, a magyar játékos a brékelőnyét viszont képes volt a játszma végéig megőrizni, majd 5:3-nál ismét el tudta venni Millman adogatását,

amivel legyőzte a világranglistán őt 210 hellyel megelőző ausztrál teniszezőt.

Fucsovics–De Minaur

A nap második meccsén a júniusban még a világranglista 15. helyén álló Alex de Minaur ellen lépett pályára Fucsovics Márton. A 22 éves ausztrál óriási tehetségként robbant be a tenisz világába, a legjobb fiatalok számára kiírt világbajnokságon 2018-ban és 2019-ben is döntőig jutott.

A mieink éljátékosa elleni meccset is remekül, rögvest egy sikeres fogadójátékkal kezdte, és bár innen visszakapaszkodott Fucsovics, sőt, 5:4-re már ő vezetett, ezt követően már csak De Minaur nyert játékot az első szettben (5:7).

Sokkal jobban indult a magyar teniszező számára a második felvonás, hiszen két magabiztos adogatójáték között ellenfeléét is elvette (3:0), majd bréklabdát hárítva újra hozta a sajátját, sőt, két labdája volt az 5:1-es előnyhöz is. Innen a rivális még megfordította a gémet, de a következő adogatását már újra elvette Fucsovics, jöhetett a döntő felvonás (6:2).

Egyből egy semmire elveszített adogatással, de nagy lelki erőről tanúbizonyságot téve azonnal visszabrékelt Fucsovics, 3:2-es előnyénél pedig kétszer is újabb fogadóesélyhez jutott – mindhiába. Ez pedig végzetesnek bizonyult, hiszen 5:5-nél az önkívületi állapotba kerülő De Minaur három bréklabdát harcolt ki, és bár egyet még hárított a magyar, az ausztrál átvette a vezetést. Fucsovics nem adta fel, 0:30-cal kezdett, és az ellenfél elképesztő röptéjére volt szükség ahhoz, hogy ne legyen itt is három bréklabda, de egy meccspont hárítása után így is eljutott öt(!) fogadóesélyig, az utolsóval pedig kiharcolta a rövidítést.

Az első labdamenet a magyar fiúé volt, ezt követően viszont egymás után öt pontot szerzett De Minaur, a térfélcsere után pedig innen már nem volt visszaút a lábát fájlaló Fucsovics számára (6:7, 2–7).

Így a párosok meccsére maradt a döntés, ha a mieink nyernek, akkor biztosan nem végezhetnek utolsóként, és vasárnap Horvátország ellen a negyeddöntőért léphetnek pályára.

A legjobb nyolc közé egyébiránt a hat háromcsapatos csoport győztese, illetve a két legjobb második jut be, a D jelű trió első helyezettje az E csoport elsőjével találkozik az elődöntőért – itt az amerikaiakat legyőző házigazda olaszok szombaton Kolumbia ellen bebiztosíthatják az elsőségüket.

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ (16 000 000 font, kemény pálya)

D CSOPORT

Magyarország–Ausztrália 1–1

Piros Zsombor–John Millman 4:6, 6:4, 6:3

Fucsovics Márton–Alex de Minaur 5:7, 6:2, 6:7 (2–7)

