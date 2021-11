Évek óta zaklatják az interneten Babos Tímeát

Nemrég a közösségi oldalán tudatta követőivel Babos Tímea, hogy évek óta zaklatják verbálisan a világhálón egy-egy gyengébb eredménye miatt. A párosban háromszoros világbajnok és négyszeres Grand Slam-győztes teniszező erre vonatkozó posztjában több üzenetet is megosztott.

Amióta az eszemet tudom, meccsek után kapom a rosszabbnál rosszabb üzeneteket. Ha nyerek, az a baj, ha épp veszítek, akkor az. Szomorú, hogy az embereknek nincs jobb dolguk, mint másokat kritizáljanak/bántsanak. Minden egyes meccsemen min. 100 százalékot próbálok nyújtani, van, amikor nyerek, és van, amikor veszítek. Mindenesetre ez egy borzasztó dolog, és szeretném felhívni rá a figyelmeteket! Nem szabadna így lennie! Engem talán már kevésbé viselnek meg ezek az üzenetek (néha persze ez sem igaz), de a lényeg, hogy ez NEM megoldás!!!

– fogalmazott bejegyzésében a sportoló.

Babos Tímea egyik rosszakarója korábban azt írta:

Megint kiestél, pedig ez a 4. osztály, micsoda szponzorok, hogy még mindig szórjak a lét neked a semmire. BMW NEKED? VICCES.

Egy másik anonim, angol nyelven író felhasználó ennél is továbbment:

Ébredj fel, te hülye ku...a! Vagy vegyél ki betegszabadságot és vonulj vissza, totál sz.r vagy!

A Grand Slam-győztes teniszező olyan üzeneteket is bemutatott, amelyekben valaki a halálát kívánja, de olyan is volt, amikor a családját fenyegették. Olyan rajongó is volt, aki a támogatásáról biztosította Babos Tímeát.

A teniszező édesapja, Babos Csaba, aki egyben az edzője is, elmondta: lányát az interneten korábban fogadási csalásokra is megpróbálták rávenni.

Sajnos ez nem új téma, nagyjából tizenöt éve tart. Kezdetben fogadási csalók találták meg, hogy veszítsen meccseket. Aztán jöttek ezek a trágár zaklatók. De azt kell mondanom, hogy nem egyedi eset a teniszben ez. Oszaka Naomi és sokan mások is ezt kapják már évek óta. Sajnos, a közösségi média hordaléka ez a lelki terror. Persze, próbálja függetleníteni magát, de teljesen nem lehet. Ezért is állt ki most a nyilvánosság elé. Az a baj, hogy mindez az eredményességre is kihathat. Tudat alatt talán közrejátszott abban, hogy Timi nem jutott elődöntőbe a héten az olaszországi Ortiseiben zajló keménypályás női tenisztornán

– nyilatkozta a Blikknek a szakember.

A sportolókat érő, internetes verbális támadásokról nemrég Király-Tálas Zsuzsanna röplabdázó is beszélt az Indexnek adott interjújában. Többek között azt mondta: