Milák decemberi tüdőműtétje a kacsák kacsája

Kedd este óta frászban vannak a Magyar Úszószövetség korifeusai, a sportág rajongóiról nem is beszélve: a TheVR nevű YouTube-csatorna TIMEOUT podcastjából kiindulva több internetes honlapon szárnyra kapott a hír, hogy tűdőoperáció (sic!) vár Milák Kristófra, a 200 méteres pillangóúszás olimpiai és világbajnokára, világcsúcstartójára, s ezt az egyik bulvárlap még megspékelte annyival, hogy idézi az úszó edzőjét, aki szerint decemberben, tehát ebben a hónapban meg is műtik az extraklasszist. Nos hát, mindenki megnyugodhat, ilyesmiről szó sincs.

Aki nekiveselkedett a 97 perces podcastnak, és végig is nézte a parttalan beszélgetést, az körülbelül annyit szűrhetett le belőle, hogy Milák Kristóf gyermekkora óta asztmás, a vitálkapacitása, vagyis a tüdejének az oxigénfelvevő képessége 70 százaléka egy átlagemberének, és ez egy kellemetlen állapot, úgy tűnik, előbb-utóbb műtéti beavatkozásra lesz szükség.

Az Indirekt.hu ebből arra a következtetésre jutott, hogy „Rossz hír: tüdőműtét vár Milák Kristófra”. De ez még semmi, a hírt felkapta az egyik bulvárlap, és már a tüdőműtét időpontját is tudni véli (december) az úszó edzőjére hivatkozva.

Aki, mint megtudtuk, semmi ilyesmit nem mondott.

Itt még nem ér véget a történet, mert a bulvárlap cikkét – végtére is a magyar sport jelenlegi legfényesebb csillagáról van szó – komoly portálok is szemlézték. És most mindenki retteg, hogy te jóisten, mi lesz Milákkal, hiszen a tüdőműtét nem gyerekjáték.

Kiderítettük, hogy legfeljebb orrsövényműtétről lehet szó, ha egyáltalán lesz operáció, mert valóban akadályoztatva van Milák a levegővételben, de hát fel sem vetődött, hogy az úszó tüdejéhez hozzányúlnának, pláne nem decemberben.

A hamarosan kezdődő abu-dzabi rövid pályás világbajnokságra azonban szinte biztos, hogy nem utazik el a klasszis, mert közelmúltbeli pozitív koronavírustesztje és az edzéskihagyás miatt ennek nem lenne értelme, még úgy sem, hogy valójában nem is voltak tünetei.

Tehát senki se idegeskedjen, nem akarják megoperálni Milák Kristóf tüdejét.

