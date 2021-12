Páratlan év volt – megjelent a Sport 2021

„Páratlan év volt a 2021-es, nem csupán maga a négyjegyű évszám, hanem az események – mindenekelőtt a sportéletre is levakarhatatlan billogot nyomó koronavírus-járvány – is azzá tették, hangsúllyal a rendhagyó, mert nézők nélküli tokiói olimpiára és paralimpiára, valamint a labdarúgó-Európa-bajnokságra – kezdte az idén immár 34. alkalommal megjelentetett sportévkönyv bemutatóját Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. – Ez a nyolcadik alkalom, hogy a MOB adja ki a könyvet, és igyekeztünk úgy összeválogatni az írások szerzőit, hogy nagyrészt a tokiói játékokon dolgozó újságírók közül kerüljenek ki.”

Amler Zoltán kollégánk nyolcadik éve szerkeszti a pazar kiállítású kiadványt, amely – ahogy a fülszövegben olvashatjuk – „szívbe zárt pillanatokkal” ajándékozza meg az olvasót. A Sport 2021-et olvasva kiderül, hogy a baljós előjelek ellenére Tokióban emlékezetes olimpia zajlott, hat magyar aranyéremmel, csodás pillanatokkal, örömkönnyekkel, drámákkal, sikerekkel vagy épp kevésbé örömteli pillanatokkal.

Aranyérmes hőseink – Milák Kristóf, Szilágyi Áron, Tótka Sándor, Kopasz Bálint, Lőrincz Tamás és a női kajaknégyes diadalmas lányai, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna és Bodonyi Dóra – átfogó interjúk keretében idézik fel a dicsőséges pillanatokat, de természetesen a többi érmesről, helyezettről sem feledkeznek meg a szerzők.

Természetesen megszólal a könyvben a nyári labdarúgó-Eb-n hősiesen szereplő, a továbbjutástól hét percre álló magyar válogatott szakvezetője, Marco Rossi is.

A szöveggel minimum egyenértékűek a briliáns, sok esetben rendhagyó beállításokat tartalmazó fotók, amelyek nélkül nem lenne teljes az olvasói élmény.

„Nem azért mondom, mert ilyenkor így szokás, de tényleg fantasztikus megtiszteltetés, hogy már nyolcadik alkalommal szerkeszthettem én az aktuális esztendő sportkönyvét – mondta az Indexnek Amler Zoltán főszerkesztő. – Amikor 2014-ben átvettem ezt a munkát, nem gondoltam, hogy még 2021-ben is én állhatok itt a bemutatón, de cseppet sem vagyok szomorú emiatt. Az első években Siklós Erik kollégámmal, a MOB akkori sajtófőnökével kezdtük el a szerkesztés munkáját, jó pár éve pedig már egyedül jegyzem a könyvet főszerkesztőként, de természetesen nem menne ez a munka a társaim segítsége nélkül.”

A főszerkesztő beavatott minket a gyártási folyamat kulisszatitkaiba is.

„Augusztus második hetében, az olimpia befejezése után láttunk munkához, és november végére el kellett készülnünk, illetve, a »könyvzárta« már korábban volt, október végén, november elején – ecsetelte a nehézségeket a rutinos újságíró, aki atlétaedzőként is kötődik a sporthoz. – Ez a három hónap megerőltető volt, de megérte. Hogy mennyire fegyelmezettek a kollégák? Változó… Van, akit rendszeresen ösztökélni kell, de ahogy ön is láthatja, időre elkészült a könyv. Sajnos az év végi események, például a női kézilabda-világbajnokság történései értelemszerűen nem férnek bele a Sport 2021-be, és ha már előre gondolok 2022-re, akkor a katari futball-vb is ki fog maradni, pontosabban a 2023-as könyvbe kerül, mert a világbajnokság december 15-én fejeződik be. De ezzel együtt kell tudni élni, hiszen nincs mese, ott a Sport 2021 helye a karácsonyfa alatt, az ünnepi könyvvásárra már a boltokban kell lennie a kiadványunknak.”

Amelyben az olvasó találkozhat az Index két munkatársa, Ilku Miklós és Ch. Gáll András írásaival is.

Sport 2021 – 511 oldal, kiadja a Magyar Olimpiai Bizottság, ára 7940 forint.

(Borítókép: Vékássy Bálint, Kulcsár Krisztián, Bodonyi Dóra és Baji Balázs. Fotó: Papajcsik Péter / Index)