Saját élettársa verte félholtra az olimpiai bajnok dzsúdóst

Sokkoló fényképet osztott meg magáról a Margaux Pinot cselgáncsozó, aki Tokióban olimpiai bajnoki címet nyert. Azt állítja, hogy élettársa – aki egyben edzője is –, Alain Schmitt súlyosan bántalmazta. A 27 éves judoka elmondása szerint Schmitt többször is megütötte november 27-én, majd a fejét a padlóba verte, végül fojtogatta is.

A 38 éves Schmittet előállították, ám érthetetlen módon azonnal szabadon engedték, Pinot pedig erre reagálva posztolta a képet az alábbi gondolatokkal:

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

J’ai été insultée, rouée de coups de poings,

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy — Margaux Pinot (@MargauxPinot2) December 1, 2021

„A lakásban lévő vérfoltokon kívül mi kellett volna még ahhoz, hogy elítéljék? Talán meg kellett volna halnom? Valószínűleg a dzsúdó mentette meg az életemet."

Azt is hozzátette, hogy lélekben ott van a többi sorstársával, akiket családon belül bántalmaznak. Schmitt azzal védekezett, hogy a zúzódások a kemény edzés közben keletkeztek.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon. A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Margaux Pinot 2017. április 21-én. Fotó: Olimpik / NurPhoto / Getty Images)