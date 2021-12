Etióp gigászok példája lebeg a magyar csúcsdöntő szeme előtt

Jövőre a müncheni Európa-bajnokságon, egy évvel később pedig a budapesti világbajnokságon szeretné eredményesen képviselni a magyar színeket Pataki Anna, aki szombaton, a hagyományos bostoni idénynyitó fedett pályás atlétikai versenyen 15:55.65 percre javította az 5000 méteren a magyar csúcsot. Papp Krisztina 17 évig „ellenálló”, 16:00.17 perces rekordját adta át a múltnak, teljesítményéről rövid üzenetben így tájékoztatta Kárai Kázmért, az edzőjét:

Jólesett a futás, jól ment a versenyzés, és most nagyon boldog vagyok.

A Diósgyőrből Budapestre költözött és a KSI-be átigazolt Pataki Annának 2017 szeptembere óta az edzőszakma elismert tagjai közé tartozó Kárai Kázmér – hálás tanítványainak „Kazi bá” – a mestere, amikor pedig a tengerentúlon tartózkodik, Ian Solof segíti a felkészülésében. A 24 esztendős atlétanő 2019-ben kapta meg a lehetőséget arra, hogy ösztöndíjasként az Egyesült Államokban folytathassa a tanulmányait, amelyek befejezése után jövőre készül hazatérni Budapestre.

Anna rendkívül intelligens és jó szellemű sportoló, akivel ezért is jó együtt dolgozni. Még az élsportolói pályafutása elején jár, de a munkájából, a céltudatosságából és az előrehaladásából csak arra következtethetek, hogy kiváló hosszútávfutó lesz belőle, az 5 és a 10 kilométeren is »jegyzett« atléta

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kárai Kázmér, az egykori válogatott hosszútávfutó, aki 1978-ban lépett az edzői pályára.

Kárainak, természetesen Pataki Annával egyeztetve, van egy titkos terve, amelyet mostantól inkább célkitűzésnek lehet nevezni.

„Úgy tűnik, hogy Annának az első rajtját gondosan és türelmesen előkészítve a jövőben a maratoni távon is bátran ki kell próbálnia magát, amihez az adottságai már jelenleg is megvannak – folytatta az edző. – Ha sérülés és betegség nem jön közbe – más veszélyhelyzetet kabalából nem is említve –, a premierre akár jövő tavasszal is sor kerülhet. Alkalmasnak tűnik erre a célra a németországi és a hollandiai verseny is. Nem az 5 és a 10 ezer méter háttérbe kerüléséből van szó, hanem egy újabb lehetőség kiaknázásáról.

Példaként lebeghet előttünk az atlétika történetének két etióp nagysága, Haile Gebrselassie és Kenenisa Bekele bámulatos pályafutása, akik már kiváló hosszútávfutóként »toldották meg« a teljesítés távját a félmaratonnal és a maratonnal.

Rajtuk kívül még számos atléta követte ezt az utat, amit kellő óvatossággal mi is megtennénk. Maradunk két lábbal a földön, előre tekintve most az a legfontosabb, hogy Anna kijusson a 2022-es müncheni Európa-bajnokságra, majd még több tapasztalattal felszerelkezve a 2023-as budapesti világbajnokságon maradandó teljesítménnyel érdemeljen ki elismerést.”

A csúcsjavítással szolgáló bostoni nemzetközi verseny nem jelent évzárót a KSI büszkeségének. Következő úti célja Dublin, amely a jövő hét végén a mezeifutó-Európa-bajnokságnak ad otthont. A magyar válogatott többi tagjánál korábban érkezik Írország fővárosába, így az újabb erőpróba előtt lesz ideje a hatórás időeltolódás okozta nehézségek leküzdésére. Klubtársai közül ott lesz a mezei Eb-n a 16 esztendős Máramarosi Rita is, aki az U20-asok mezőnyében a magyar csapat tagjaként áll rajthoz.

(Borítókép: Pataki Anna)