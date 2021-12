Sokkolta a magyar sporttársadalmat Csollány Szilveszter állapota

Ahogy korábban az Index is megírta, hétfőn délután kapott szárnyra a hír a közösségi oldalakon, hogy lélegeztetőgépre került egy magyar olimpikon. Lapunk több forrásból is úgy értesült, hogy Csollány Szilveszterről van szó. A Magyar Nemzet egy interjú kapcsán kereste november végén a sportolót, aki először gyengélkedésre hivatkozva türelmet kért, később pedig már azért nem tudott nyilatkozni, mert kórházba került. Erről a lap munkatársait SMS-ben tájékoztatta.

Tegnap délután kiderült, hogy Csollány Szilveszter olyan súlyos állapotban van, hogy Sopronból egy budapesti kórházba szállították, ahol információink szerint koronavírus-fertőzéssel kezelik – a sportoló állítólag lélegeztetőgépen van.

A történtek sokkolták a magyar sporttársadalmat. A közösségi oldalakat ellepték az aggódó üzenetek, s bár lapunk megkeresésére a Magyar Tornaszövetség tegnap délután még sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az információinkat, a Blikknek az elnök már bővebben nyilatkozott.

Mást nem mondhatok, csak azt, hogy imádkozunk Csollányért, és szurkolunk, hogy a mindannyiunk által ismert, vidám Szilvesztert láthassuk újra

– mondta Magyar Zoltán a lapnak, hangsúlyozva, hogy a hír nagyon lesújtotta őket, és sokkolta az egész sporttársadalmat.

A tornászválogatott korábbi szövetségi kapitányát is megszólaltatta a portál. Vereckei Istvánt annyira felkavarták a történtek, hogy aludni sem tudott. A lap érdeklődésére elmondta: Csollány Szilveszterrel a nyugdíjazása után is tartotta a kapcsolatot, havonta beszéltek telefonon, és évente egyszer személyesen is találkoztak.

Ismertem az oltási álláspontját, de tiszteletben tartottam. Teljesen megdöbbentem, amikor megtudtam, milyen rosszul van. Éjszaka fel is ébredtem, másfél-két órát szenvedtem, s csak rajta járt az eszem... Nagyon szorítok érte, szurkolok neki, mert erős ember

– mondta Vereckei István a Blikknek.

Az ugyancsak Sopronban élő Poór Brigittát is megszólaltatta a portál. A triatlonos szintén nagyon aggódik Csollány Szilveszterért, akivel elmondása szerint három hete találkozott utoljára, amikor a sportoló covidos lett. Akkor azonban még úgy tűnt, teljesen jól van, és úgy látta, pozitívan áll a betegséghez. Teljesen megdöbbent, hogy egy ilyen erős embert is képes ledönteni a lábáról a vírus.

(Borítókép: Csollány Szilveszter a debreceni tornász-világbajnokságon 2002-ben. Fotó: Illyés Tibor / MTI)