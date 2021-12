Nelson Piquet lánya teszi boldoggá Max Verstappent

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő – hangzik a jól ismert mondás. Nos, a Formula–1-es világbajnok Max Verstappennek láthatóan a magánélete is rendben van, ez pedig nagyban hozzájárulhatott a holland versenyző 2021-es sikeréhez.

Kevesen tudják, de a 24 éves Red Bull-pilóta azzal a Kelly Piquet-vel alkot egy párt, aki a háromszoros világbajnok Nelson Piquet lánya.

A 33 éves hölgy Hamburgban született, édesapja ugyanis egy darabig ott élt Sylvia Tamsmával, Kelly édesanyjával.

Kelly Dél-Franciaországban töltötte gyermekkora nagy részét, Brazíliában és Angliában járt iskolába, politikai és gazdasági tanulmányokat folytatott New Yorkban. Modellkedik is, a Vogue és a Marie Claire kötelékében is dolgozott már.

A motorzúgás azonban jobban érdekli, 2015 óta a Formula–E közösségi médiában való megjelenéseiért felel.

2017-ben jött össze Danyiil Kvjattal, akinek helyére éppen Max Verstappen ült a Red Bullba 2016-ban az Orosz Nagydíj után. Egy közös gyermekük is van az orosz pilótával, 2019 nyarán lányuk született.

Kelly tavaly október óta jár Verstappennel, elmondásuk szerint pedig azóta is elválaszthatatlanok és ott támogatják egymást, ahol csak tudják.

Semmi közöm a világbajnoki címhez. Ez annak a munkának az eredménye, amit Max a gokartozás óta belefektetett. Idén igyekeztem támogatni őt, ahol csak tudtam, hogy jól érezze magát

– nyilatkozott az Abu-Dzabi nagydíj után Kelly Piquet.

(Borítókép: Dan Istitene - Formula 1 / Getty Images Hungary)