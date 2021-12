Megdőlt a világcsúcs, Curry bevonult a történelembe

Vége a már kissé kínos visszaszámlálásnak, Stephen Curry szerda hajnalban bedobta élete 2974. tripláját az NBA-ben, ezzel pedig megelőzte Ray Allent a rekordlistán, ennyi hármast soha, senki nem dobott még, amióta világ a világ – pontosabban 75 éve, amióta működik az NBA. Hab a törtán, hogy a Golden State Warriors, Curry csapata a New York Knicks elleni meccset is megnyerte 105–96-ra.

Az első negyedből 4 perc 27 másodperc telt el, Andrew Wiggins Stephen Curryhez passzolta a labdát, és a Golden State Warriors 30-asa csak azt csinálta, amit korábban már 2973 alkalommal megtett: a hármasvonalon túlról – ezúttal egy lépéssel a köríven túltól, kissé jobbról – a gyűrűbe küldte a labdát. Semmi különös, csak a szokásos üzletmenet.

Persze azért egy kicsit mégiscsak más volt ez a kosár, mint a többi. Ennyi triplát még soha, senki nem dobott, mint Steph Curry, aki élete 2974. hármasával az NBA örökranglistájának élére került, megelőzve az addigi rekordert, Ray Allent.

A Warriors gyorsan faultolt, hogy időt lehessen kérni, és ünnepelni. Ray Allen persze ott volt a Madison Square Gardenben, ahogy Reggie Miller, az örökranglista harmadik helyezettje is, történetesen a meccset közvetítő TNT tévécsatorna szakkommentátoraként.

Ray Allen congratulates Stephen Curry on breaking his all-time three-point record. #NBA75



History tonight on TNT pic.twitter.com/RAIRN0vpa0 — NBA (@NBA) December 15, 2021

Mindketten gratuláltak Currynek, a szintén jelen lévő papa, Dell Curry – korábban maga is remek kosaras, aki még játszott együtt Allennel és Millerrel is –, Steph csinos édesanyja, sőt, még Robert McKillopot, a Davidson (Curry alma matere) ősz hajú edzőjét is felfedezte a kamera a nézőtéren. A Knicks-meccsek elmaradhatatlan szemtanúja, Spike Lee, a filmrendező is szokásos helyéről, az első sorból – courtside, ahogy arrafelé mondják – nézte a történéseket narancssárga szemüvegén keresztül.Túl sok öröme nem volt a látottakban, mert kedvencei megint kikaptak, ezúttal 105-96-ra, az utolsó szöget a koporsójukba Wiggins verte be egy távoli triplával pár másodperccel a lefújás előtt.

Currynek közepes teljesítmény is elég volt a rekorddöntéshez és a győzelemhez, 22 ponttal bizonyult csapata legjobbjának (8/19 mezőnyből, 5/14 triplából), a Warriors már nyolc meccs óta nem kapott ki a Madison Square Gardenben. A Knicks legjobbja a szédületes napot kifogó Julius Randle volt (31 pont, 5/8 triplából), jutalomból a végén lefotózta a kisfiát a világrekorder Curryvel.

Természetesen Adam Silver, az NBA főnöke is ott volt a csarnokban, elvégre a liga főhadiszállása is New Yorkban van.

„Fantasztikus volt látni Steph csúcsdöntését – mondta a commissioner. – Curry forradalmasította a kosárlabdasportot, és szakadatlanul elvarázsolja a szurkolókat artistamutatványaival. Gratulálok neki ehhez a csodálatos teljesítményhez.”

Hosszú volt az út Currynek, élete első NBA-tripláját még 2009. október 30-án dobta újoncévében, azaz tizenkét év kellett ahhoz, hogy eljusson a 2974 sikeres hármasig, sőt, most már 2978-nál jár összesítésben.

Allen 2011. február 11-én vette át az első helyet Millertől, további tíz év kellett ahhoz, hogy most már Curryé legyen a csúcs.

A Warriors 30-asa megdolgozott a sikerért, azok a triplák nem jönnek csak úgy. Minden edzést úgy zár le, hogy nekiáll száz hárompontosnak. Amikor a múltkor pocsék napja volt a San Antonio Spurs ellen, és 28 rádobásából 21 mellé ment, nagyon mérges volt. Nekiállt triplákat dobálni. Százat. És a száz kísérletből 93 bement.

(Borítókép: Reggie Miller és Steph Curry. Fotó: Nathaniel S. Butler / Getty Images Hungary)