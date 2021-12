Papp Laci a névadó, fel kell nőni a legendához

Szerdán kezdődött és szombaton fejeződik be a döntőkkel a 98. országos ökölvívó bajnokság Győrben. A háromszoros olimpiai bajnok Papp László nevét viselő eseményen 101 bokszoló lép szorítóba az érmekért és a tekintélyes pénzdíjakért. Hosszú távon el akarja érni a MÖSZ vezetősége, hogy a párizsi olimpiára már éremeséllyel utazzanak ki versenyzőink. Persze ahhoz előbb ki kell vívni a kvalifikációt...

Bajkai István napra pontosan két éve a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. A vele készített interjú elején felütésképpen arra kértük az elnököt, vonja meg ennek az új érát nyitó nehéz időszaknakamérlegét.

Szervezeti és sportszakmai megújulás, valamint az ezeknek az alapját képező pénzügyi stabilizáció lebegett a szemem előtt, amikor 2019. december 15-én megválasztottak a szövetség elnökének. Mindezt megvalósítani emberes feladat, hát még úgy, hogy 2020 – mintha mindez nem lett volna elég – elején jön a koronavírus-világjárvány, mint nehezítő körülmény. Lehetetlen vagy nagyon komplikált lett edzeni, versenyezni, versenyeket rendezni. Ezzel együtt sikerült anyagilag stabilizálni a szövetséget, a magyar ökölvívást, egyetlen kifizetetlen számlánk sincs. Bertók Róbert szövetségi kapitányi kinevezésével pedig sportszakmai értelemben is nagyot léptünk előre, jó úton járunk – kezdte az elnök.

Ez mind dicséretes, de ha azt nézzük, hogy az 1997-es budapesti világbajnokság óta, amikor Kovács István és Erdei Zsolt személyében két aranyérmesünk volt, a nemzetközi eredményességünk szakadatlanul romlik, illetve alacsony szinten stagnál, akkor nem rózsás a kép. Hogyan lehetne megfordítani ezt a tendenciát?

Kétségtelen, az anyagi gondokat megfelelő támogatássalmeg lehet oldani, az edzőképzés és a sikeres versenyzők nevelése azonban hosszadalmas folyamat. A leépülés nyolc-tíz, adott esetben tizenöt éves folyamat volt, hosszú évek késedelmei és hibái vezettek ide, ahol most tartunk. Ebből a helyzetből kell felállnunk. Alapfeltétel a kiváló edzők képzése, nem véletlen, hogy ezt a kérdést kiemelten kezeljük. Ezért is kötöttünk együttműködési megállapodást a Testnevelési Egyetemmel, nagyszabású programba kezdtünk az edzőkkel, mert pontosan tudjuk, hogy jó edzők nélkül nem lesznek jó ökölvívóink.

A másik súlyos gond, hogy kevés a fiatal – és nem csak a fiatal – ökölvívó. Bár a mostani bajnokság indulói létszáma, a 101 versenyző némi növekedés a 2020-as adathoz – 86 induló – képest, de ha ezt 13 súlycsoportra osztjuk el, akkor alacsony szám jön ki.

Részben a sportág támogatásával, részben a népszerűsítésével vonhatunk be nagyobb tömegeket, azzal, hogy levittük az ökölvívás alsó korhatárát 12 évre, azaz bevezettük az U12-es korosztályt, szélesíteni szándékozunk az ökölvívás bázisát. A létszámnövekedésnek már határozott jelei mutatkoznak. Másfelől pedig anyagilag is igyekszünk megbecsülni a sportolókat, és ez is vonzó a fiataloknak.

Egyetlen tokiói olimpikonunk, Gálos Roland profinak állt – nem vagyok biztos benne, így több pénzhez jut, mint amatőrként... –, s a jobb megbecsülés irányába mutat, hogy pénzdíjas lesz a bajnokság.

Valóban, az aranyérmesek százezer, az ezüstérmesek ötvenezer, a bronzérmesek huszonötezer forintot kapnak, ezért már megéri szorítóba lépni. Igyekszünk így is megbecsülni a sportolóinkat. Nekik is meg kell élni valamiből, ott van még a Gerevich-ösztöndíj is, szóval, segítünk, ahol tudunk.

Az ökölvívás egyelőre kiemelt sportág, az is marad?

Úgy gondolom, hogy meg tudjuk oldani ezt a nehéz helyzetet is, nem fenyegeti veszély a kiemelt státusunkat, nyilván nemzetközi szinten akad még bőven tennivaló, és sok együttműködésre lesz szükség.

A veszélyt az jelentené, ha a sportág lekerülne a 2028-as olimpia műsoráról.

Erre nincs ráhatásunk, de az IBA-nak magyar főtitkára van Kovács Kokó István személyében, és ő intenzíven dolgozik a sportág megmentéséért, mint ahogy mi is ezt tesszük a magunk eszközeivel. A megújulás programja, amit Umar Kremljov IBA-elnök és csapata lerakott az asztalra, sikerrel kecsegtet, mint ahogy a pénzügyi stabilitás és a szervezeti rekonstrukció is biztató. Nagyon is érezhető a rendcsinálás szándéka.

Mit vár a bajnokságtól?

Izgalmas mérkőzéseket, és azt, hogy mindig győzzön a legjobb. Ezt fontos hangsúlyozni, mert a sportág nemzetközi megítélésének nem tettek jót a riói olimpia és az azt követő viadalok pontozói csalásai, most ennek a levét issza a sportág, és ezért is döntött egyelőre úgy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy nem szerepelteti a 2028-as los Angeles-i játékok programján az ökölvívást. Ez azonban legkésőbb 2023-ig megváltozhat, és ha a most már IBA néven futó nemzetközi szövetség, az egykori AIBA céljai megvalósulnak, akkor az ökölvívás a jövőben is olimpiai sportág marad. Győrben egyébként 13 súlycsoportban rendezünk küzdelmeket, sajnos a járványhelyzet miatt és szövetségi orvosunk, dr. Somogyi Péter ajánlására zárt kapuk mögött. Mindennap gyorstesztet kell végezniük a versenyzőknek, akik az arcmaszkot csak közvetlenül a szorítóba lépés előtt vehetik le.

Melyek a távlati tervek?

Hosszú távon szeretnénk visszakerülni a nemzetközi élvonalba, hogy a 2024-es párizsi olimpián már éremreményekkel léphessenek ringbe a kvalifikált versenyzőink. Az első lépést a májusi, jereváni Európa-bajnokságon kell megtenni bokszolóinknak ezen az úton, illetve még azt megelőzően februárban a Bocskai István Emlékversenyen, Debrecenben.

Amelynek rangja még tovább emelkedik, ha minden igaz.

Az IBA Európából eddig két versenynek adott minősítést. Az egyik a Bocskai Emlékverseny, amely a „Silver Gloves Tournament” része lesz. Rendkívül nagy elismerés a magyar ökölvívás számára, hogy egy ilyen rangos versenysorozat egyik fontos állomását rendezhetjük meg. A sportág legnagyobb egyéniségei léphetnek szorítóba Debrecenben. Ez annak visszaigazolása, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség jó úton halad a sportág hazai megújításában. A pénzdíjnak, valamint a megszerezhető ranglistapontoknak köszönhetően az eddigieknél is színvonalasabb versenyre számíthatunk. Távlati terveink között szerepel, Bolla Szilárd és Nagy Zoltán szervezőkkel karöltve, hogy februári kezdettel visszatér a BoxingOne nemzetközi ökölvívó csapatbajnokság. Részvételi szándékát jelezte Szlovákia, Ausztria, Szerbia, Horvátország és Magyarország két csapata.

(Borítókép: Kiss Hunor Levente, az egyik esélyes a szupernehézsúlyban. Fotó:Bodnár Patrícia / Index)