Benne volt az olimpiai bronz, csak korán jött ki a csúcsforma

A hétpróbázók tokiói versengése után jól kisírta magát Krizsán Xénia, hazatérve pedig azon igyekezett, hogy mielőbb túltegye magát a várakozástól elmaradó olimpiai szereplésén. Most viszont, hogy őt választották meg az év magyar atlétanőjének, szívesebben idézi fel a márciusi lengyelországi fedettpályás Európa-bajnokságot, ahol az ötpróbában egyéni csúcsot javítva nyert bronzérmet, hasonlóképpen az összetett versenyek „Wimbledonjaként” emlegetett ausztriai nemzetközi versenyt, amelynek végén a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Götzisben valójában két legyet ütött egycsapásra, mert nem egyszerűen csak győzött, hanem 6651 pontos összteljesítménnyel az országos rekordot is sikerült megdöntenie.

Ezzel a teljesítménnyel a tokiói győztes belga Thiam és a második helyezett holland Vetter mögött olimpiai bronzérmes lehetett volna, de ez csak egy utólagos összehasonlítás, ami sok mindent jelenthet, csak vigaszt nem a kiváló szellemű atléta számára.

Végig kellett csinálni

„Tulajdonképpen az egész évem egy nagy küzdelem volt, ami határt szabott a folyamatos munkának, de sajnos azt is megakadályozta, hogy az edzéseken a legmagasabb fokozatra kapcsoljak. A szorító egyik sarkában én álltam a bizonyítani akarásommal, a másikban kemény ellenfélként a fájós bokám. Próbáltam kiverni a fejemből, hogy gondjaim támadtak, akkor viszont már tényleg kezdtem elbizonytalanodni, amikor a kezelések, a gyulladásgátlók és a fájdalomcsillapítók sem érték el a remélt hatásukat. Ha ennél is őszintébb akarok lenni, azt sem szabad titkolnom, hogy a lélekromboló első olimpiai versenynap után, miközben egyre csak az járt a fejemben, hogy ezt most már mindenképpen végig kell csinálni, a „legyen ennek már vége” gondolat is a felszínre tőrt bennem” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak az MTK Budapest válogatottja, akit már csak hetek választanak el a 29. születésnapjától.

Tartotta magát az elhatározásához, fogcsikorgatva küzdött, és az utolsó számban, a 800 méteres síkfutásban futamgyőztesként még példát is mutatott kitartásból a csapattársainak, de az ellenfeleinek is.

„Ez volt életem legnehezebb versenye, amire a szenvedés a legjobb kifejezés. Ezért is jó érzés most arról beszámolni, hogy a történteket a helyükön kezelve sikerült lezárnom a tokiói aktát, amihez a családom, Szabó Dezső, az edzőm és a barátaim is hozzásegítettek. Hálás vagyok a klubomnak, de a szövetségnek is, mert az az elismerés, amiben most részesítettek, erőt ad, és olyan motivációt, amire a következő évben nagy szükségem lesz.”

Számolja a napokat Karácsonyig

Versenyzőtársaival együtt Xénia is nekigyürkőzött már az alapozás első három hetének, a célnak jól megfelelő Tenerifén, ahová más sportágak legjobbjai, köztük az úszók is előszeretettel látogatnak el.

„A 2022-es esztendő három legnagyobb kihívása közül kettő fontos a számomra – folytatta.- A fedettpályás versenyeket kihagyva előbb a tengerentúli világbajnokságon, aztán a müncheni Európa-bajnokságon szeretném megmutatni, hogy nem az az atléta vagyok, aki a 13. helyen végzett a tokiói olimpián. Remélem, hogy addigra sikerül teljesen meggyógyulni, bátran terhelhető bokával edzhetek és versenyezhetek.”

Nyilatkozatában azt sem titkolta Krizsán Xénia, hogy egy remélhetően nyugodt felkészülést követően milyen helyezésre pályázik a világ, majd Európa legjobbjai ellen.

(Borítókép: Krizsán Xénia a női ötpróba magasugrás számában a glasgow-i fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon az Emirates Arénában 2019. március 1-jén. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)