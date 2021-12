Halálcsoportban a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

Marco Rossi együttese az előző kiírásban Oroszország, Szerbia és Törökország előtt megnyerte a csoportját, így feljutott a legjobbak közé, az A ligába. A legmagasabb divízióban 16 csapat szerepel négy csoportban, a csoportelsők 2023 júniusában a négyes döntőben szerepelhetnek majd. A csoportutolsók kiesnek a B ligába.

A hat csoportmérkőzésből négyet 2022 júniusában játszanak, kettőt pedig szeptemberben. Az UEFA korábbi döntése értelmében a soron következő hazai találkozót zárt kapuk mögött játsszák a mieink.

Ami biztos, hogy az NL-en keresztül ki lehet majd jutni a 2024-es németországi Európa-bajnokságra, ennek feltételei azonban még nem ismertek, mert az Európai Labdarúgó-szövetség csak jövő nyáron készíti el a torna versenykiírását.

A mieink eddig harmincnégy mérkőzést játszottak Olaszország ellen: kilenc magyar győzelem és kilenc döntetlen mellett tizenhatszor kaptak ki a mieink. A két együttes legutóbb 2007-ben találkozott, akkor felkészülési mérkőzésen Várhidi Péter válogatottja 3–1-re nyert a Puskás Ferenc Stadionban.

Az angolokkal és a németekkel frissebb élményeink vannak: a háromoroszlánosokkal legutóbb egy világbajnoki selejtezőcsoportban szerepeltünk, hazai pályán 4–0-ra kikaptunk, idegenben bravúros, gól nélküli döntetlent értünk el.

A németekkel legutóbb az Európa-bajnokságon találkoztunk. A müncheni találkozón Szalai Ádám szerzett vezetést, majd a 66. percben Kai Havert egyenlített. Schäfer András góljával aztán ismét mi vezettünk, de Leon Goretzka 84. percben szerzett góljával Németország jutott tovább a nyolcaddöntőbe.

Az angolok és a németek ellen is 24-24 mérkőzést játszott eddig a magyar válogatott. A mérlegünk a németek ellen jobb: nyolc győzelem, nyolc döntetlen, nyolc vereség. Az angolok ellen öt győzelem, három döntetlen és tizenhat vereség a mutató.

A FIFA világranglistáján az angolok a negyedikek, az olaszok a hatodikok, a németek a 11. helyen állnak, míg Magyarország a 39. helyet foglalja el a listán.

– fogalmazott a sorsolás után az mlsz.hu-nak Marco Rossi.

Az Európa-bajnok, az Eb-ezüstérmes és Németország, borzasztó nehéz csoport, amelyben ahogy az utóbbi időben már többször is előfordult velünk, ismét mi vagyunk a leggyengébbek. Akkor sem adtuk fel és harcoltunk, és most is ugyanezt fogjuk tenni! Az ellenfelek szinte minden kulcsjátékosa többet ér a szakmai oldalak szerint, mint a mi teljes keretünk. Ennek ellenére, ahogy korábban is, most is arra fogunk törekedni, hogy a legjobbunkat nyújtsuk ellenük. Ismerjük őket, Olaszország kivételével tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire erősek. Rengeteget kell majd futnunk és harcolnunk ellenük, egészen biztos, hogy többet lesz náluk a labda, mint nálunk, így a labdaszerzésre és az azt követő játékelemekre kell majd nagyon felkészülnünk. Szintén előnyünk, hogy pontosan tudjuk, milyen Európa legjobb csapatai ellen futballozni, sőt, ezt a helyzetet már többször megoldották játékosaink emlékezetes mérkőzéseken. Ugyanakkor ha sikeresek akarunk lenni, az idén Anglia és Németország ellen játszott mérkőzéseinket el kell felejtenünk, a jövőben kell gondolkodnunk, mivel azok azok a kivételek voltak, amikor egy kisebb csapat egy erősebb ellen tízből egyszer kiugró eredményt tud elérni, vagyis az alapokról kell felépíteni a játékunkat ellenük, mostantól pedig még nagyobb erővel és elszántsággal dolgozunk azért, hogy ez ismét sikerüljön. Minden mérkőzés 0-0-val kezdődik és a végeredményt rengeteg apró tényező befolyásolja. Azon leszünk, hogy ezek a tényezők minél kevésbé segítsék ellenfeleinket, és amennyire lehet, harcos, jó játékkal megnehezítsük az életüket.