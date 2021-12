Roxana Maracineanu francia sportminiszter arra szólította fel az ország labdarúgó-szövetségét (FFF), hogy kemény intézkedésekkel lépjen fel a szurkolói erőszak ellen, miután pénteken félbeszakadt a másodosztályú Paris FC és az Olympique Lyon kupamérkőzése, írta meg az MTI.

Maracineanu levélben fordult Noël Le Graët-hez, az FFF elnökéhez, és felháborítónak nevezte a péntek esti incidenst, majd leszögezte: kemény intézkedésekre van szükség a lelátói erőszakkal szemben.

A legjobb 32 közé jutásért rendezett fővárosi meccs azért szakadt félbe 1-1-es állásnál a szünetben, mert a két csapat szurkolói petárdákat lőttek egymásra, egy részük pedig a játéktérre menekült a rendőrségi beavatkozás elől.

Noël Le Graët gyors döntéseket ígért az ügyben, mivel az FFF fegyelmi bizottsága már hétfőn ülésezik.

Ez katasztrofális a futballra nézve. Szégyenletes és nagyon szomorú látni, hogy egy francia kupamérkőzés Párizsban idáig fajulhat

- nyilatkozta az elnök.

A mostani idényben szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt az OGC Nice-Olympique Marseille, az RC Lens-Lille OSC és az Olympique Lyon-Olympique Marseille meccs is, de Montpellier-ben, Angers-ban, és St. Étienne-ben is voltak lelátói zavargások. Ennek következtében a kormány csütörtökön bejelentette, hogy a mérkőzéseket félbe kell szakítani, ha egy játékost vagy játékvezetőt megsebesít egy lelátóról bedobott tárgy. Azt is meghatározták, hogy egy tömegjelenet után harminc percen belül döntést kell hozni arról, hogy folytatják vagy beszüntetik-e a meccset.