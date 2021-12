Djokovics felteszi magát egy borítékra és levelet küld a Mikulásnak

Szerbiai postabélyeget adtak ki Novak Djokovics teniszező alakjával – közölte a szerbiai sajtó szombaton.

A posta közleménye szerint a világranglistát 350 hete vezető teniszező az első sportoló, aki bélyeget kapott az országban. Djokovics több jótékonysági szervezetet is támogat, óvodákat építtetett országszerte, és számos módon segítette a szerbiai tanárok munkáját – közölte a posta.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool ** pic.twitter.com/Ww8Zma95NU