Még mindig rózsaszínben látjuk a világot

Több mint egy évvel ezelőtt – a koronavírus-járvány miatt ősszel rendezték a tavalyi olasz körversenyt – arról beszélgettünk Bodnár Gergővel és Pintér Lászlóval, az Eurosport két kommentátorával, hogy a fiatal magyar bringás a világ egyik legjobb hegyimenője lehet.

Akkor tizenhárom év után szurkolhattunk ismét magyar versenyzőnek egy háromhetes versenyen, Valter pedig a 27. helyen végzett (még a CCC csapatával). Idén tavasszal azonban olyan dolog történt, amire a legmerészebb álmainkban sem mertünk volna gondolni.

A magyar kerékpáros a hatodik szakaszon a 12. helyen ért célba (négy szakasz után már övé volt a legjobb 25 év alattinak járó fehér trikó), ez pedig azt jelentette, hogy átveszi a vezetést az összetettben és megszerzi az első helyen állónak járó legendás rózsaszín trikót.

A befutó:

Valter Attila nyilatkozata:

Bár december van, még mindig elég hihetetlen, hogy Ati felvette a rózsaszínt. Utólag elárulhatom, hogy egymás közt azért beszéltünk erről a szakaszt megelőzően, de élő adásban nyilván nagyon necces mindezt belengetni. Szerencsére ő is készült rá, és számolgatott magában. Bár ő egy kilométerrel a vége előtt tudta, hogy megvan a trikó, mi nagyon nehezen akartuk, mertük, tudtuk elhinni. Ráadásul mindenki Evenepoelra készült, és őt is írták ki a befutót követően. Pedig higgadtan belegondolva, ez bizony sima Ati volt. Én soha nem hittem volna, hogy ilyen pillanatot közvetíthetünk az Eurosporton, és azt se gondoltam volna, hogy egyszer egy magyar kerékpáros lesz ott a Gazzetta címlapján, vagy olasz cikkekben tűnik fel a Csömör szó

– fogalmazott az Indexnek Bodnár Gergő, az Eurosport kommentátora.

Mindeközben hazánkban egyik pillanatról a másikra minden kerékpárt szerető szurkoló lázban égett. Rózsaszínben pompázott a Puskás Aréna is, plakátok százai lepték el az utcákat, Orbán Viktor miniszterelnök pedig a Facebookon gratulált a fiatal versenyzőnek.

Mindenkit megérintett Valter és a Maglia Rosa mágikus kapcsolata.

Tegyük is hozzá gyorsan, bizony jól áll neki az a rózsaszín trikó!

És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nem Valter volt az egyetlen magyar, aki elindult az idei Girón. Dina Márton, az Eolo-KOMETA versenyzője az Index Sportcast műsorában többek között arról is mesélt, hogy őrjöngött a helyszínen, amikor meglátta, hogy honfitársáé a rózsaszín trikó.

Valter Attila sztár lett.

Az idei Tour de Zalakaroson (a hazai amatőr bringások egyik legnívósabb versenyén) a rajongók képesek voltak órákig várni a hőségben egy aláírásra vagy egy közös képre.

És hogy mennyit is jelent Valternak a hazai szurkolók szeretete? Amikor november elején bemutatták a jövőre Magyarországról induló Giro szakaszait, úgy nyilatkozott, hogy ha mehetne is a Tour de France-ra, akkor is a „magyar” Girót választaná és minden nap úgy kel fel, hogy meg kell nyernie a visegrádi szakaszt.

(Borítókép: Stuart Franklin / Getty Images Hungary)