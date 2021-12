Messi a csúcsra ért, Olaszország felült Európa trónjára

Kezdjük a topligákkal, azon belül is a Bundesligával, ahol óriási meglepetés történt: a Bayern München sorozatban kilencedszer nyerte el a salátástálat...

Ennél azonban sokkal fontosabb adat, hogy a bajorok lengyel támadója, Robert Lewandowski egy megdönthetetlennek hitt rekordot adott át a múltnak: 41 gólt szerzett a bajnokságban, ezzel megdöntötte Gerd Müller 1971/72-es szezon óta fennálló 40 találatos csúcsát.

Olaszországban az Inter ért fel a csúcsra, Antonio Conte jött, látott, győzött, majd távozott, ám így is borsot tört a Juventus orra alá, amely így nem tudta zsinórban 10. scudettóját is megszerezni. Franciaországban is borult a papírforma, a PSG olajmilliói és sztárjai ellenére a Lille egy ponttal megelőzte a párizsiakat, így története negyedik bajnoki címét ünnepelhette.

Spanyolországban a Barcelona és a Real Madrid gyengélkedését kihasználva az Atlético Madrid már decemberre tetemes előnyt épített ki a tabella élén, ám tavasszal hullámvölgybe került Diego Simeone együttese, így csak az utolsó fordulóban dőlt el az aranyérem sorsa. Amelyet végül mégis a „matracosok” szereztek meg, hét idényt követően.

A Premier League-ben viszont elmaradtak az izgalmak, a Manchester City tükörsimán utasított maga mögé mindenkit, 12 pontos előnnyel nyerte meg az angol bajnokságot Pep Guardiola együttese.

A Bajnokok Ligája legutóbbi kiírása is angol dominanciát hozott, a fináléban a City és a Chelsea vívott házidöntőt egymással. Bár nem a Thomas Tuchel által teljesen újjávarázsolt londoni alakulat volt az esélyes, a szervezett játéknak és Kai Havertz góljának köszönhetően mégis a londoniak ültek fel Európa trónjára, 2012 után másodszor.

Kontinenstornákból sem volt hiány, a tavalyról elhalasztott Európa-bajnokság mellett ugyanis ebben az évben Copa Américát is rendeztek. Utóbbin végre felért a csúcsra Lionel Messi, aki győzelemre vezette Argentínát: 4 gólt és 5 gólpasszt jegyzett, ő lett a gólkirály és a legjobb játékos is. Ez a siker meghatározónak bizonyult decemberben is:

a France Football által szervezett szavazáson ugyanis hetedszer ítélték neki oda az Aranylabdát.

Az Eb területileg és érzelmileg is közelebb állt hozzánk, magyarokhoz, már csak azért is, mert egyrészt Marco Rossi alakulata is kijutott a tornára, másrészt Budapest társházigazdája volt az eseménynek. És bár a portugálok az első meccsen, ha csak a hajrában is, de belerondítottak az ünnepünkbe (0–3), június 19-én a vb-címvédő franciák ellen kis túlzással világraszóló bravúrt ért el a magyar csapat, amely Fiola Attila góljával még vezetett, és bár végül 1–1-re végzett a regnáló világbajnokkal, a telt házas Puskás Aréna közönsége a bevezetőben már említett, örökre szóló élménnyel térhetett haza.

A franciák ellen lőtt Fiola-találat

Nem beszélve a továbbjutásról döntő, németek elleni müncheni meccsről, ahol Szalai Ádám és Schäfer András találata is sokkolta a hazaiakat, akik végül csak a hajrában egyenlítettek, és vívták ki a továbbjutást a 2–2-es döntetlennel. A kiesés ellenére azonban a halálcsoportban mindenki dolgát megnehezítő magyar csapatot még a nemzetközi sajtó sem győzte dicsérni.

A tornát egyébként Olaszország nyerte, Anglia hiába játszott hazai pályán, a döntőben 11-esek után Roberto Mancini csapata hódította el a trófeát.

Érdemes még megemlíteni a dánok nagyszerű menetelését, akik a legjobb négyig jutottak. A bravúr főleg az után volt elképesztő, hogy a nyitómeccsen elveszítették legnagyobb sztárjukat, Christian Eriksent, akit a pályán kellett újraéleszteni.

Októberben a Nemzetek Ligája négyes döntőjében Franciaország örülhetett, a fináléban Kylian Mbappé győztes góljánál alighanem mindenki új ismereteket szerzett a lesszabály értelmezéséről.

Izgalomból, örömből és bánatból tehát nem volt hiány 2021-ben, 2022-ben pedig többek között jön a rendhagyó katari világbajnokság is. Csak győzzük kivárni.

