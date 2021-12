Így épül fel egy F1-es autó erőforrása

2014 óta hibrid erőforrásokat használnak az F1-ben. Fontos az erőforrás szó használata, hiszen nem egy szimpla belsőégésű motorról van szó. De milyen egységekből áll az F1-es erőmű?

Az egyforma legfrissebb videójában főként az energiaáramlás lehetőségein keresztül mutatjuk be a már 1000 lóerő teljesítményre is képes 1.6 literes V6-os motort és az azt kiegészítő egységeket, illetve a Formula Studentről is beszélgetünk.