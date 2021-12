A MOB-közgyűlés megbuktatta Kulcsár Krisztián elnököt

A rendkívüli MOB-közgyűlést bevezetéseként a tavaly további négy évre megválasztott MOB-elnök, Kulcsár Krisztián szólt a jelenlévőkhöz.

Egy hónappal vagyunk azok után, hogy legutóbb találkoztunk – kezdte remegő hangon. – Az elnökségi ülések az utóbbi időben kezelhetetlenné váltak. Az elnökségi ülések hangfelvételei természetesen elérhetők a honlapunkon. Igaztalan kampány indult a személyem ellen, ilyenkor az az embernek meg kell szólalnia. A MOB ügye jóval fontosabb annál, sem hogy bekapcsolódjak a sárdobálásba, ezért mostanáig nem is hallattam a hangom. A hallgatásom azonban nem volt képes elcsendesíteni az ellenséges kórust. Az önvizsgálatom még tart, nagyon szeretnék választ kapni arra a kérdésre, miért fordult ellenem az elnökség, amely mindent megszavazott. Milyen rosszhiszemű cselekedet róható fel nekem? Nem tudom. Azt persze nem állítom, hogy nem hibáztam. Megválasztásomkor azt ígértem, hogy az ajtóm mindig nyitva áll. De ebben az ügyben senki nem jött be hozzám. Ezért fordulok most a tagsághoz. A lemondás a vádak beismerését jelentette volna, ezért maradtam a helyemen. Ha megkapom a bizalmat, még az eddiginél is barátibb kezet nyújtok felétek. Ha nem, emelt fővel távozom. Néhány dolgot másképp csinálnék, de nincs bennem megbánás.