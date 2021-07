A tenisz lassan kezd értelmetlenné válni az idei olimpián

Sorra mondják le az olimpián történő részvételt a tenisz legnagyobb sztárjai. A spanyol legenda, Rafael Nadal, és minden idők egyik legjobb női teniszezője, az amerikai Serena Williams már hetekkel ezelőtt bejelentették, hogy nem vesznek részt a tokiói olimpia teniszversenyén.

Nadal sérülésre és kimerültségre hivatkozott, míg Serena Williams egyszerűen csak annyit mondott, nincs kedve. Ő egyébként a legutóbbi, 2016-ban Rióban rendezett játékokon sem vett részt, a zika-járvány járvány miatt, és valószínűleg a Japánban jelenleg tapasztalható koronavírus-helyzet is közrejátszott döntésében.

A szervezők ugyanis nem engedélyezik a családtagok jelenlétét, így Williams nem lehetne kislánya mellett, akit amúgy éppen Olympia névre keresztelt. Mindkettejük esetében feltehetőleg közrejátszott a motiváció hiánya is, mivel már nyertek egyéni aranyérmet az olimpiai játékok során. Nem így a harmadik legenda, Roger Federer, aki szintén lemondta az idei részvételt, térdsérülésre hivatkozva. Nála a motiváció biztosan nem hiányzott, hiszen párosban ugyan igen, de egyéniben még nem nyert olimpiát. Nem is titkolta, hogy addig szeretné folytatni pályafutását, amíg ezt be nem pótolja. Erre feltehetőleg már nem kerül sor, mivel idén már a negyvenedik évét tölti be.

A motiváció hiányára hivatkozva mondta le a részvételt az ausztrál showman és fenegyerek, Nick Kyrgios is.

Az üres stadiont nem nekem találták ki! Így nem tudok játszani!

– fogalmazott Kyrgios, és aki látta már játszani, tudja, hogy így is van. Az ausztrált a közönség reakciója élteti és motiválja, nem utazik Tokióba, miután ott üres lelátók várnák. Megsérült a magyar felmenőkkel rendelkező, de brit színekben versenyző Johanna Konta is, ő sem lesz ott, ahogyan Babos Tímea sem, és a US Open férfi egyesének címvédője, az osztrák Dominic Thiem is távol marad a küzdelmektől.

viszont Úgy tűnik, japán legnépszerűbb sportolója részt vesz az olimpián.

Oszaka Naomi hivatalosan is bejelentette, hogy annak ellenére, hogy a Roland Garros – ahonnan botrányos körülmények között távozott – óta egyetlen tornán sem vett részt, Tokióban indul a versenyen.

Persze elképesztően nagy csalódás lett volna a hazaiak számára, ha nem így döntött volna. Oszaka a japán fiatalok körében a leginkább ismert és népszerű sportoló, sokan példaképként tekintenek rá. Oszaka, aki mára a világ legjobban fizetett női sportolója lett, természetesen japán színekben indul, azonban ezért több helyről komoly kritikákat kapott és magyarázkodni kényszerült.

Oszaka japánban született, ráadásul Oszaka prefektúrában, de hároméves korában családja az Egyesült Államokba költözött. Édesanyja japán, apja pedig haiti származású. Oszaka ezért több nyilatkozatában is feketének vallotta magát, és látványosan ki is állt a BLM-mozgalom mellett, például a tavalyi Cincinnati teniszversenyen, ahol megtagadta a játékot Jacob Blake lelövése miatt tiltakozva.

Már 14 évesen arról álmodoztam, hogy japánt képviselem az olimpián egyszer!

– nyilatkozta a Netflix róla szóló minisorozatában. „Ez sosem volt kérdés!” – tette hozzá. Kritikusai szerint ha feketének vallja magát, inkább az Egyesült Államokat kellene képviselnie, nem pedig Japánt, amely köztudottan rendkívül homogén.

„Nem értem a dolgot. Nemcsak az afroamerikaik feketék. Brazíliában is sok fekete él például!” – adott hangot értetlenkedésének a sportoló. „A rassz nem azonos a nemzetiséggel!” – folytatta kifakadását. „Naomi Japánt fogja képviselni, ezt már kiskorában eldöntöttük!” – ezt a sportoló édesanyja jelentette be, már három évvel ezelőtt a Wall Street Journalnak nyilatkozva.

Gondok vannak a nyelvvel is

Oszaka, annak ellenére, hogy japánnak vallja magát, nem beszéli jól a nyelvet. Édesanyja ugyan japánul beszélt vele, de édesapja és annak családja a Haiti kreol nyelven, míg az iskolában értelemszerűen angolul kellett helytállnia. Japánban rendezett teniszversenyeken került már kellemetlen helyzetbe, amikor a pályán adott interjúk során japán nyelven kérdezték, de angolul felelt a japán rajongók előtt. Emiatt többször magyarázkodni is kényszerült: „Japánul sokat megértek, de kevésbé jól beszélem a nyelvet” – hangzott válasza. Egy biztos: Oszakának nem lesz könnyű dolga Tokióban, mivel a női világranglista első helyezettje, a kiváló formában levő friss wimbledoni bajnok, az ausztrál Ashley Barty nemrég bejelentette, hogy ő indul Tokióban.

(Borítókép: A japán Naomi Osaka bajnoki pontot ünnepel az Australian Open 13. napján, a Melbourne Parkban 2021. február 20-án. Fotó: Cameron Spencer / Getty Images)