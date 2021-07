Harminchárom év telt el azóta, hogy Martinek János első lett a szöuli olimpián, és hogy az akkor 23 esztendős öttusázó büszkesége még nagyobb lehessen, Fábián László és Mizsér Attila társaságában a csapatgyőztes trió tagjaként is a dobogó legfelső fokára állhatott. Teljesítményének értékét a soron következő hat olimpia egyre csak növelte, mert „Janika” után egyetlen magyar férfiöttusázónak sem jutott az olimpiai aranyakból. Ebben nyilván az is szerepet játszott, hogy 1996 óta már csak egyéni indulóként lehet felérni a csúcsra – nota bene, Atlantában, immár 31 évesen a vérprofi Martinek még egy olimpiai érmet, egy bronzot szerzett.

Szinte minden megváltozott

Az idén már 56 esztendős kétszeres olimpiai bajnok szerint az az öttusa, amiben egykor ő maga jeleskedett, már csak alig hasonlít a többszörösen átalakított és időtartamában erőteljesen megkurtított mai változatára.

Az egy dolog, hogy a versenyszámok sorrendje már nem a régi, de annak idején az álmunkban sem merült fel, hogy egyszer majd „egybegyúrják” a futást a lövészettel, és nem éles lőszerrel fognak a céltáblára tüzelni az utódaink, hanem lézerfegyverrel – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Martinek János, aki 2017 februárjában vette át a kormánybotot a magyar férfiválogatott vezetőjeként. – Mi négy kilométeres távokat futottunk, ezzel szemben a mai versenyzők a kombinált számban 4x800 métert, de az úszótáv is lerövidült 100 méterrel, a lovaspályán pedig mostanság kevesebb akadályt kell átvinni, így a hibázás veszélyének mértéke is csökkent. A végeredményt a leginkább érintő változás azonban a vívásban következett be, ahol már régen nem háromperces asszókat kell vívni, hanem egyetlen találatra menő egyperces csatákat, és ez együtt járt a párbajtőrvívás súlyának növekedésével, következésképpen a felkészítés átalakításával is.