Nem kizárt, hogy az utolsó pillanatban lefújják a tokiói olimpiát

Az elmúlt 24 órában újabb kilenc, a játékokhoz köthető pozitív koronavírustesztet regisztráltak Tokióban, egyet az olimpiai faluban, így az érintettek száma 67-re nőtt. Muto Tosiro elmondta, folyamatosan figyelemmel követi a számokat és szükség esetén megbeszélést folytat a többi szervezővel.

a szervezőbizottság vezetője nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az utolsó pillanatban lemondják az olimpiát.

A növekvő esetszámok kihívások elé állítják a szervezőket.

Nem tudjuk megjósolni, mi történik majd a számokkal. Folytatjuk a megbeszéléseket, ha továbbra is emelkedést tapasztalunk

– fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Muto.

A japán delegáció vezetője, Fukui Cujosi is aggódik az esetek miatt, de szerinte elképzelhetetlen, hogy ne tartsák meg az ötkarikás játékokat:

Be kell látnunk, hogy a megbetegedések száma nem csökken, ugyanakkor már nem tehetjük meg, hogy nem vagyunk tekintettel azokra, akik rengeteget dolgoztak ezért. A versenyzőink is mindent bele fognak adni, hogy a teljesítményükkel is köszönetet mondhassanak. Többféle véleményről tudunk az olimpiával kapcsolatban, mindegyiket ismerjük. Meghallgatjuk és tiszteletben tartjuk ezeket, ugyanakkor nekünk, azaz a japán küldöttségnek az a feladatunk, hogy olyan környezetet teremtsünk a sportolók számára, hogy ők csakis a versenyzésre koncentrálhassanak.

Cujosi hozzátette, nem tudnak súlyos esetről, az olimpiai faluban pedig továbbra is rendkívül szigorúak az előírások, hiszen naponta tesztelnek mindenkit, a testhőmérsékletet is rendszeresen mérik, valamint a távolságtartásra is fokozottan figyelnek a szervezőbizottsággal együtt.

A pénteken kezdődő olimpia a világ legkorlátozottabb sporteseménye, nézők sem lehetnek jelen. A lakosság nagy része aggódik, hogy a külföldi látogatók beáramlása még jobban fellendíti a negyedik hullámot, ezzel tovább nő a fertőzöttek száma az országban.

A napokban közel 12 ezer sportoló érkezik meg Japánba. Már Tokióban tartózkodnak az Index helyszíni tudósítói is.

(Borítókép: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images)