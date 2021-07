Óriási pofont kapott a favorit az olimpia rajtján

Az eddigi hat olimpiai aranyból négyet megnyerő amerikaiak a 2019-es világbajnokság megnyerése után toronymagas esélyesként várták a tokiói játékokat, amelyet a riói ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes svédek ellen kezdtek meg.

Az első félidőben finoman szólva is borult a papírforma, hiszen az európai együttes tízszer is próbálkozott kapura lövéssel (10–3), Stina Blackstenius próbálkozása pedig utat is talált a hálóba (1–0).

A második játékrészben már többet kísérleteztek az amerikaiak (6–10), de Blackstenius újabb gólja mellett még Lina Hurtig is eredményes volt, így a svédek 3–0-ra győztek.

A britek és a brazilok hozták a kötelezőt Chile és Kína ellen.

TOKIÓ 2020

NŐI LABDARÚGÁS, 1. FORDULÓ

E -CSOPORT

Nagy-Britannia–Chile 2–0

12.30: Japán–Kanada

F -CSOPORT

Kína–Brazília 0–5

13.00: Zambia–Hollandia

G -CSOPORT

Svédország–Egyesült Államok 3–0

13.30: Ausztrália–Új-Zéland

(Borítókép: MacNicol/Getty Images)