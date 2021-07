Ki nyeri az olimpiát a szponzorok mezőnyében?

A 2020-as tokiói olimpiának 16 főtámogatója van, köztük olyan gigacégekkel, mint a Samsung, a General Electric, az Alibaba vagy épp a Visa. Az Equilor egy elemzésben és egy podcast adásban boncolgatta azt a kérdést, a vállalatok közül melyek lehetnek a nyári játékok „győztesei”, vagyis azok a cégek, amelyek részvényeit érdemes lesz figyelni, akár befektetési céllal is. 3+1 céget szúrtak ki.

Airbnb

Bár a turizmus brutális mélyütést kapott a koronavírus-járvány miatt, az Airbnb azon kevés turisztikai gigavállalatok egyike volt, mely képes volt a növekedésre az idei első negyedévben: 6 százalékkal bővült – a 2019-es azonos időszakkal összevetve.

A cég értéke csaknem akkora, mint a Booking-é, mely 2019-ben még az Airbnb bevételének háromszorosát produkálta.

Az Airbnb a szállásadás mellett egyéb turisztikai szolgáltatásokat is nyújt, a megszokott szállásközvetítési díjnál jóval magasabb, 20 százalékos díjjal dolgoznak. Az elemzés szerint nem csak ez, hanem az alacsony adósság-, és jelentős készpénzállományuk is a biztató jövő mellett szól, a rövid távú csőd kockázata tehát minimális. Mivel a globális nyitást követően az utazók jelentős része inkább lakik elszigeteltebb magánszállásokon, a cég számára kedvező kilátások várhatók, persze a vírus negyedik hulláma, mely biztosan végigsöpör majd a világon, némileg átírhatja a terveket.

Toyota

Az equilorosok a Toyotát is a felfelé tartó olimpiai szponzorok közé sorolják, s ennek alapját részben a vállalat elektromos „szárnya” adja. A japán autógyártó tavaly több mint 2 millió hibrid kocsit dobott piacra, összesen 7,6 millió autót gyártott. A Covid az autóipart is megcibálta, de gazdaságok újraindulásával ez a szektor is felpörgött, az új autók iránti kereslet a járvány előtti szintre ugrott, ráadásul az autók ára is nőtt, ez pedig a Toyota kilátásait is javítja.

Az utolsó két negyedévben 10 százalék feletti haszonréssel dolgozott a cég, az elmúlt 10 év átlaga 6,5 százalékos marzs volt, úgyhogy ez igen kedvezőnek mondható.

A vezetés 14 százalékos értékesítésnövekedést tervez 2022-re, a kedvező környezet azt ígéri, hogy speciális osztalékot is oszthat majd a cég. A pozitív jövőképet egyedül a súlyos chiphiány okozza, erről itt írtunk.

Coca-Cola

Keveseknek lehet meglepetés, hogy a Coca-Cola is az ígéretes márkák közé tartozik, a hagyományos termékei mellett már kávét, ásványvizet is gyárt, több mint kétszáz brandet birtokol. Az üdítőgyártót a Covid első éve sem tudta megrengetni, a nettó működési bevétele éves összevetésben 42 százalékkal, 10,13 milliárd dollárra nőtt, ennél közel egymilliárddal kevesebbre számítottak. 2021-re közel 12 százalékos árbevétel-növekedést vártak, ám a távirati iroda épp szerdán közölte, hogy ezt is módosították 12-15 százalékra. Az osztalékemelések éves átlaga az elmúlt 5 évben 4 százalék felett volt.

Az Equilor elemzői szerint a Coca Cola részvényei lehetnek a legvonzóbbak az olimpiai szponzorok közül.

A listán a +1 az Intelt jelöli. A számítógépes eszközöket gyártó amerikai cég új gyárakat épít, több tízmilliárd dolláros felvásárlásokat tervez, ám nem minden arany, ami fénylik. A processzorgyártásban elvesztette piacvezető helyét, és közelmúltbeli hír, hogy az új szerverprocesszoraik is késnek. A vállalatnak most jó az árazása, ám az elemzők a konkurenseknél (AMD, Qualcomm, Broadcom) várható inkább a növekedés, az Intelnél a bevételek csökkenésére számítanak, a profitban pedig 10 százalék feletti zuhanásra.

(Borítókép: Carl Court / Getty Images)