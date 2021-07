Ha világcsúcs, akkor Milák Kristóf és az amerikaiak

Milák Kristóftól és az amerikai úszóktól vár világcsúcsot a tokiói olimpián a SwimSwam nevű szaklap, amely aszerint rangsorolta a rekordokat, hogy melyik megdöntésére lát a legnagyobb esélyt. Hosszú Katinka csúcsai nem forognak veszélyben. A riói olimpián hét versenyszámban nyolc világcsúcs született, az azóta eltelt 5 évben 14 szám rekordja dőlt meg. Biztosak lehetünk benne, hogy Tokióban is átadnak pár csúcsot a múltnak.

Ahogy azt megírtuk, a Swimming World Magazine nevű lap szerint Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás legfőbb esélyese, Hosszú Katinka és Kapás Boglárka is érmet nyerhet. Egy másik úszással foglalkozó szaklap, a SwimSwam is Milák Kristófot emeli ki, mint világcsúcsra esélyes úszót.

Milák Kristóf a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon sokkolta az úszóvilágot: megdöntötte Michael Phelps (1:51.51) tízéves világcsúcsát, méghozzá közel egy másodperccel (1:50.73) jobbat úszott nála. A SwimSwam még ennél is jobb időt vizionál Tokióra.

Milák Kristóf az egyetlen úszó a mezőnyben, aki képes lehet megdönteni ezt a csúcsot, és azok után, hogy márciusban 1:51.40-et, majd a májusi Európa-bajnokságon 1:51.10-et úszott, úgy tűnik, meg is teszi ezt. Látva legutóbbi idejét, nem kérdés, hogy képes 1:50 alatti eredményre is – írja a SwimSwam.

Egy másik megdöntésre váró világcsúcsnál is felvetődik Milák Kristóf neve, ám ezúttal csak mint kihívó: Caeleb Dressel tovább javíthatja saját rekordját 100 méter pillangón. A 24 éves amerikai az elmúlt négy évben kisajátította ezt a távot, minden idők 6 leggyorsabb idejéből 5 az ő nevéhez fűződik. Ő az egyetlen úszó, aki textildresszben képes volt 50 másodperc alatti időt repeszteni. Michael Phelps 2009-es cápadresszes világcsúcsát (49.82) a 2019-es világbajnokság elődöntőjében döntötte meg Dressel (49.50), majd a döntőt is jobb idővel (49.66) úszta. A júniusi amerikai válogatón még kétszer ment 50 másodperc alá, nem kérdés, hogy kirobbanó formában van.

Dressel az elmúlt két világbajnokságot nagy különbséggel nyerte meg, de Milák Kristóf májusi 50.18-as ideje azt mutatja, hogy ezúttal szorosabb lesz a verseny. Milák feltüzelheti Dresselt, aki könnyen bemehet 49.50 alá is – írja a SwimSwam a 100 méter pillangóval kapcsolatban.

A férfiak mezőnyében egyébként a legtöbb nevezés (73) a 100 méter gyorsra érkezett, eggyel több, mint az 50 méter gyorsra. A legkevésbé népszerű versenyszám az olimpiai programban az 1500 méter gyors – ami a nőknél Tokióban debütál – a maga 28 indulójával, ennél csak eggyel több úszó vág neki a 200 méter hátnak. Caeleb Dressel három számban (50 gyors, 100 gyors, 100 pillangó) is ranglistalesőként érkezik Tokióba, Milák Kristóf 200 méter pillangón mondhatja el ugyanezt magáról.

A nőknél a SwimSwam az utolsó előtti, 13. helyre teszi a 400 méter vegyes csúcsának (4:26.36) megdöntését listáján, az elé pedig a 12. helyre a 200 méter vegyesét (2:06.12) – mindkettő Hosszú Katinka nevéhez fűződik.

A 400 méter vegyessel kapcsolatban a szaklap felhívja a figyelmet arra, hogy Hosszú Katinka riói úszása óta senki sem tudta megközelíteni ezt az időeredményt még két másodpercre sem. A címvédő Hosszú Katinka egyébként Rio óta egyszer úszott 4:30-on belüli időt, a 2017-es világbajnokságon. A 200 méter vegyes világcsúcsát még a 2015-ös világbajnokságon úszta háromszoros olimpiai bajnokunk, Rio óta azonban nem úszott 2:07-en belül. Sőt, a koronavírus óta 2:10-en belül sem, ám legnagyobb kihívója, Kaylee McKeown kihagyja a vegyes számokat, mert a hátra koncentrál.

Az ausztrál úszónő egyébként a SwimSwam várakozásai szerint minden bizonnyal megjavítja saját világcsúcsát (57.45) 100 méter háton. Honfitársa, Ariarne Titmus – aki a Terminátor becenévre hallgat – pedig nagy harcot vívhat 200, 400 és 800 méter gyorson is az amerikai sztárúszóval, Katie Ledeckyvel. Ausztrália 21 olimpiai debütánssal vág neki Tokiónak, ugyanakkor ott lesz a csapatban a rendkívül rutinos Emily Seebohm és Cate Campbell is – mindketten negyedik olimpiájukon szerepelnek. A házigazda részéről kiemelik Szeto Daiját, míg a brit Adam Peaty megvédheti olimpiai bajnoki címét 100 méter mellen, és a világcsúcs sem elképzelhetetlen tőle. Természetesen Kínát sem szabad leírni, ám a háromszoros olimpiai bajnok Szun Jang továbbra is eltiltását tölti.

Az AFP hírügynökség összefoglalójában kiemeli, hogy a Caeleb Dressel és Katie Ledecky fémjelezte amerikai úszóválogatott – amely 35 újonccal, köztük 11 tinédzserrel érkezett Japánba – ismét megnyithatja az éremcsapot, bár a riói teljesítményt nem lesz könnyű megközelíteni. Brazíliában, a Michael Phelps-éra utolsó olimpiáján 33 érmet, közte 16 aranyat nyertek az USA úszói, messze megelőzve a 10 éremig jutó Ausztráliát. Magyarország harmadik lett a sportági éremtáblán 3 arannyal, valamint 2-2 ezüsttel és bronzzal. A francia hírügynökség szerint Milák Kristóf a legnagyobb magyar aranyesélyes, valamint Hosszú Katinkát említi még potenciális éremszerzőként.

A tokiói olimpia úszóversenyei július 24-én, szombaton rajtolnak és augusztus 1-ig, vasárnapig tartanak. A medencés számokban 32 magyar versenyzőnek szurkolhatunk, nyílt vízen pedig két úszónknak. A versenyeket az újonnan épített Tokyo Aquatics Centerben rendezik, az amerikai televíziós csatornák kérésének megfelelően helyi idő szerint reggeli döntőkkel és esti előfutamokkal (magyar idő szerint éjjel lesznek a finálék).

A MAGYAR OLIMPIAI ÚSZÓCSAPAT

Békési Eszter (200 m mell), Bernek Péter (400 m vegyes), Bohus Richárd (100 m hát), Burián Katalin (100 m hát, 200 m hát), Cseh László (200 m vegyes), Gyurinovics Fanni (4x100 m mixed vegyes), Gyurta Gergely (1500 m gyors), Halmai Petra (4x100 m mixed vegyes), Holló Balázs (4x200 m gyors), Holoda Péter (4x100 m vegyes), Hosszú Katinka (200 m hát, 200 m pillangó, 200 m vegyes, 400 m vegyes), Jakabos Zsuzsanna (4x200 m gyors), Kalmár Ákos (800 m gyors, 1500 m gyors), Kapás Boglárka (200 m pillangó, 4x200 m gyors), Kenderesi Tamás (200 m pillangó), Késely Ajna (400 m gyors, 800 m gyors, 1500 m gyors), Kós Hubert (200 m vegyes), Kovács Benedek (4x100 m mixed vegyes), Kozma Dominik (200 m gyors), Lobanovszkij Makszim (50 m gyors), Márton Richárd (4x100 m mixed vegyes), Mihályvári Farkas Viktória (1500 m gyors, 400 m vegyes), Milák Kristóf (100 m pillangó, 200 m pillangó), Németh Nándor (100 m gyors, 200 m gyors), Sebestyén Dalma (200 m vegyes, 100 m pillangó), Szabó Szebasztián (100 m gyors, 100 m pillangó), Takács Tamás (4x100 m vegyes), Telegdy Ádám (100 m hát, 200 m hát), Veres Laura (4x200 m gyors), Verrasztó Dávid (400 m vegyes), Verrasztó Evelyn (4x200 m gyors), Zombori Gábor (400 m gyors).

Nyílt vízi úszás

Olasz Anna (10 km), Rasovszky Kristóf (10 km)

(Borítókép: Milák Kristóf öröme a májusi Európa-bajnokságon. Fotó: Insidefoto / Getty Images Hungary)